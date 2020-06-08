"Одолжение Путину"

"После многочисленных угроз теперь президент Трамп, по-видимому, настроен серьезно: 9,5 тыс. солдат должны покинуть Германию. Наибольшую выгоду из этого может извлечь Россия - но также и восточноевропейские страны", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Как сообщает The Wall Street Journal, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен подписал распоряжение, согласно которому до сентября Германию должны покинуть 9,5 тыс. американских солдат. Они должны быть перемещены в другие европейские страны НАТО или вернуться в США. К тому же почти вдвое - с 52 тыс. до 25 тыс. - должно сократиться максимальное число солдат, одновременно пребывающих в Германии", - передает журналист Пауль-Антон Крюгер.

"По мнению экспертов, например, бывшего командующего американской армией в Европе Бена Ходжеса или бывшего представителя США при НАТО Иво Даалдера, вторая часть распоряжения потенциально может повлечь за собой еще больше последствий. В настоящий момент в Германии размещены 35,5 тыс. американских солдат, в вооруженных силах также работают 17 тыс. американских и 12 тыс. немецких гражданских служащих. Если запланированный частичный вывод состоится, новый лимит будет исчерпан оставшимися солдатами. Тогда американские вооруженные силы больше не смогут, как обычно, на ротационной основе отправлять крупные формирования, например, на учения в Германию. Если они будут придерживаться такой практики, придется закрыть учреждения, играющие важную роль для американского присутствия в Европе, Африке, Афганистане и на Ближнем Востоке. К ним относится целый ряд штаб-квартир и логистических пунктов", - указывает издание.

В частности, авиабаза Рамштайн является крупнейшей американской базой за пределами США, там располагается и штаб-квартира ВВС США в Европе. Крупнейшим за пределами США является и военный госпиталь в Ландштуле. Военный склад в Мизау, расположенный в 15 км от Рамштайна, - крупнейший склад боеприпасов американской армии за пределами США. На базе Визбаден-Эрбенхайм размещены важные учреждения спецслужб. Какие именно формирования будут затронуты отводом войск, пока остается неясным, говорится в статье.

"Планы Трампа подверглись критике и в США, - отмечает издание. - Они "мелочны и абсурдны", сказал сенатор-демократ Джек Рид, заместитель председателя комитета по вооруженным силам. Он заявил об "одолжении президенту России Владимиру Путину". Сенатор Элиот Энгель, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, объявил, что поработает с республиканцами в Конгрессе над тем, чтобы отменить решение. Правительственные чиновники США оправдывают планы тем, что под давлением Трампа европейцы улучшили свою оборону и поэтому присутствие США можно сократить - мнение, которое вряд ли поддержат прежде всего восточноевропейские члены НАТО".

"Между тем они могут извлечь выгоду из ситуации. Так, Польша надеется на размещение дополнительных солдат, как сказал премьер Матеуш Моравецкий: "Это укрепит восточный фланг НАТО". Впрочем, продолжительное размещение солдат в Польше или прибалтийских государствах будет непросто согласовать с основополагающим актом Россия-НАТО", - пишет Süddeutsche Zeitung.