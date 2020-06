8 июня 2020 г. Марк Беннеттс | The Times Путин хочет, чтобы связанные с Covid-19 ограничения были сняты до голосования "Президент Путин заявил, что Россия должна как можно скорее снять ограничения, связанные с Covid-19, несмотря на предупреждения о том, что число коронавирусных инфекций по всей стране продолжает расти", - передает The Times. "По словам Путина, чиновники должны "осознанно, спокойно" продвигаться к возвращению к нормальной жизни. (...) Оппозиционные деятели считают, что Кремль хочет снять ограничения перед перенесенным Парадом Победы на Красной площади 24 июня и общенациональным голосованием 1 июля по конституционным реформам, которые могут позволить 67-летнему Путину оставаться у власти до 2036 года", - говорится в статье. "Кремль надеется использовать национальный праздник День России в пятницу, чтобы отметить свои усилия по борьбе с коронавирусом. Выздоровевшие россияне будут раздавать значки со словами "Мы победили коронавирус!", сообщил новостной сайт Meduza". "Хотя в Москве и Санкт-Петербурге, двух крупнейших городах, количество новых случаев неуклонно падает, официальная статистика указывает на рекордный скачок в других регионах на прошлой неделе, сообщают аналитики. 61-летний Сергей Собянин, мэр Москвы и ответственный за российские действия в отношении Covid-19, надеется, что большинство ограничений будет отменено до голосования 1 июля. Собянин, который часто, как складывалось впечатление, противоречил Путину во время пандемии, предупредил, что некоторые меры будут действовать до тех пор, пока не будет найдена вакцина. (...)" "Россия подтвердила 467 673 случая заболевания коронавирусом и 5859 случаев смерти. Критики утверждают, что реальные потери намного выше (...)", - пишет The Times. Источник: The Times