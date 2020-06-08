Заражение в самолете или в поезде: сказка о чистом воздухе в салоне

"В поездах и самолетах предписание по соблюдению дистанции не действует. Причина понятна: иначе поставщики услуг быстро бы обанкротились. Хотя они и уверяют, что риск заражения мал, эксперты в этом сомневаются", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Еврокомиссия и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) составили лишь расплывчатые рекомендации, - отмечает издание. - Авиакомпании должны рассаживать пассажиров с соблюдением дистанции, оставляя незанятым как минимум одно место, - но только когда сделать это позволяет количество пассажиров. EASA также рекомендует ношение пассажирами защитных медицинских масок, которые нужно менять каждые четыре часа. Однако эта рекомендация, как и совет не занимать место посередине, не является обязательным к исполнению предписанием".

"При этом сидящий рядом человек - это лишь часть риска заражения. EASA в своих рекомендациях указывает, что вокруг одного пассажира, испытывающего во время перелета симптомы коронавируса, должны оставаться свободными два ряда сидений. Его лучше всего разместить на месте у окна в последнем ряду ближе к выпускному клапану системы кондиционирования воздуха в салоне. Ведь пассажиры дышат смесью из свежего воздуха, поступающего снаружи, и фильтрованного воздуха салона", - поясняют авторы статьи.

"Так называемые HEPA-фильтры якобы удаляют даже вирусы, утверждают авиакомпании и производители самолетов. Но есть и другие мнения: опубликованное в 2018 году исследование американской исследовательницы Вики Стовер Херцберг, посвященное рискам заражения в самолете, свидетельствует об относительно высокой вероятности заражения от непосредственного соседа. Для остальных пассажиров вероятность заразиться оценивается лишь в 0,03%. Deutsche Bahn не отвечает даже на вопросы о типе используемых фильтров, что говорит о том, что это, вероятно, не HEPA-фильтры".

"Вопреки всем заверениям есть и свидетельства того, что коронавирусом можно заразиться в самолете. В одной из медицинских публикаций (medRxiv) китайские ученые сообщают о заражении пассажиров на рейсе из Сингапура в Ханчжоу в конце января. Тогда якобы заразились 12 человек. Заражение также было зафиксировано во время дальнего перелета, осуществлявшегося авикомпанией Air France из Парижа в Камерун", - говорится в статье.

"Во время чартерного рейса Lufthansa LH342 30 мая, на котором в Китай летели представители немецких компаний и инженеры, при посадке в самолет результат теста всех пассажиров был еще отрицательным. По прибытии два теста все-таки обнаружили инфекцию у одного пассажира. И это не единичный случай. "На рейсах концерна Lufthansa Group Airlines были пассажиры, у которых заражение коронавирусом было установлено лишь после перелета", - подтвердил представитель компании".

"Ученый Дитер Шольц из Университета прикладных наук Гамбурга - один из скептиков. Он признает, что HEPA-фильтры могут отфильтровывать вирусы. "Но какой от этого толк, если источник вируса сидит рядом со мной?", - говорит он. К тому же во время длительных перелетов люди на некоторое время снимают маски, чтобы поесть или попить. "Если вирусологи требуют соблюдать дистанцию, то это должно действовать и в самолетах", - считает исследователь. По его оценке, риск заражения сократился бы в восемь раз, если бы в самолетах место посередине оставалось свободным".

С финансовой точки зрения, эксплуатация ни одного самолета не будет иметь смысла, если треть салона останется пустой, говорит глава Lufthansa Карстен Шпор. "По оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), цены на билеты пришлось бы поднять на 43-54%. И к тому же одного свободного места вовсе не хватило бы для соблюдения нужной дистанции, ведь ширина сидений в самолете составляет меньше 50 см".

"Несмотря на все заверения о безопасности полетов без соблюдения дистанции, Eurowings, дочерняя компания Lufthansa, намерена уже летом ввести на всех внутриевропейских направлениях дополнительную опцию при покупке билетов, гарантирующую свободное среднее место. "Конечно, мы сделаем эту возможность очень привлекательной по цене", - говорит представительница компании. Глава концерна Шпор на вопрос о такой опции на перелетах Lufthansa ответил цинично. По его словам, она уже давно есть: "У нас она называется бизнес-класс", - передает Die Welt.