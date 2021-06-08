Как у Достоевского

"Как относятся к России Анналена Бербок, Олаф Шольц и Армин Лашет? И как они относились к ней, когда еще не боролись за пост канцлера? И какой урок в этой связи можно вынести из романа Достоевского "Братья Карамазовы"?", - задается вопросами немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Достоевский увидел в Германии то, о чем речь идет и сейчас, почти двести лет спустя. В то время он был в Дрездене и писал своей племяннице: "Топливо идет бессмысленно много, а тепла нет. Немцы хотят лучше мерзнуть, чем перенять у русских печи. Россию здесь ненавидят". Так было тогда. Но сегодня все иначе. Энергетическая политика Германии изменилась, и около половины ее потребности в природном газе обеспечивается Россией", - отмечает журналистка Анна Прицкау.

"Российский президент избивает людей, которые выходят на улицы за свободные выборы или за права лесбиянок и геев", - сказала Анналена Бербок в интервью Die Welt летним днем 2019 года. Тогда еще не было отравленного и заключенного в тюрьму Навального, но было много других отравленных, убитых, запертых в России. А за месяц до интервью с Бербок состоялся Петербургский диалог в Кёнигсвинтере. Приехал и Сергей Лавров, угрюмый министр иностранных дел России, любитель лирики ростом под потолок, - его принимал Армин Лашет, заявивший, что "даже в напряженные времена" диалог должен "оставаться живым", а над разногласиями нужно работать. "Россия важна для Европы", - сказал Лашет, позже пожав руку Лаврову со свойственной ему любезной улыбкой".

(...)

"Нельзя сказать, что Армин Лашет не критикует Кремль - сегодня он делает это все громче. В прошлом году он сказал в интервью изданию Bild: "Мы должны говорить с Россией открытым текстом. (...) Россия - агрессор в Крыму, это очевидно". С тех пор он повторял это неоднократно. Да, раньше он был мягче", - пишет издание.

Олаф Шольц, пишет далее FAZ, в своих интервью два года назад был немногословен - его партия СДПГ, внутри которой разгорелся большой спор, тогда переживала тяжелые времена. "Сразу три премьер-министра, члена СДПГ, - Мануэла Швезиг, Штефан Вайль и Дитмар Войдке - больше не считали Россию такой уж плохой, а международное право таким уж важным и хотели смягчить санкции против Москвы - как русские размачивают печенье в чае. Почему? Потому что они, как старая СДПГ, грезили о "переменах через сближение" в духе Эгона Бара? Нет, вероятно, потому, что в тот год на востоке страны проходили выборы в ландтаг, и очень немногие избиратели в Восточной Германии поддерживали санкции. Поэтому Шольц пытался добиться примирения, и некоторый мир наступил - не на Украине, а только в СДПГ", - повествует издание.

До этого, в 2017 году, в своей книге "Земля надежды" Шольц критиковал немецких сторонников России, но не тех, кто состоял в его партии. "Он писал об их близости к авторитарным взглядам, отмечая: "Этим также можно объяснить, почему "Альтернатива для Германии" и другие правые популистские партии так любят Россию Владимира Путина. Они чувствуют друг друга". Олаф Шольц не молчал и о Крыме. Когда его однажды спросили о Путине, он ответил: "Российский президент, прежде всего, связан с крупным нарушением права, аннексией Крыма. Я не вижу повода умалять значение этого".

"Такой повод увидел другой: Армин Лашет, который раньше был примечательно мягким. После референдума, после того, как путинские солдаты с автоматами присматривали за избирателями в Крыму и угрожали им, Лашет увидел в немецкой общественности "пользующийся спросом антипутинский популизм", как сказал он в интервью FAZ в 2014 году. Конечно, нельзя умалчивать тот факт, что он назвал референдум "явно противоречащим международному праву", но он отметил тогда, что нужно "поставить себя на место партнера". Это сострадательный Лашет сделал и в 2018 году, когда речь зашла об отравлении бывшего секретного агента Сергея Скрипаля.(...) "Когда почти все государства НАТО принуждаются к солидарности, разве не должно быть неопровержимых доказательств? - написал он тогда в Twitter. - К России можно относиться как угодно, но на уроках международного права меня учили другому поведению государств".

"В тот год, когда Лашет написал свой твит, а Россия направила в Сирию еще больше истребителей и военных, Анналена Бербок заявила в интервью изданию Welt am Sonntag, что никакие политические призывы не смогут остановить бомбардировки в Сирии, "если одновременно поддерживать престижный проект Кремля - газопровод "Северный поток-2". Снова и снова Бербок говорила и продолжает пылко говорить о войне на Украине, о событиях в Белоруссии, о покушениях на критиков и врагов Путина, но потом речь всегда заходит о новом газопроводе, - указывает издание. - (...) Когда в прошлое воскресенье в передаче Bild ее спросили, является ли ненавидящий Навального и отрицающий использование "Новичка" Путин убийцей, она сначала ответила: "Я бы не стала это так формулировать". А затем: "Ясный ответ таков: "Северный поток-2" не должен быть завершен".

"Пока весь мир задавался вопросом, не знал ли первый человек России, всегда играющий в игру "Правда или ложь", о плане Лукашенко приземлить самолет Ryanair", единственным человеком, возложившим надежды на Путина, стал Олаф Шольц. "Москва не должна игнорировать этот возмутительный акт воздушного пиратства", - заявил он. "И как минимум здесь стоит снова вспомнить Федора Достоевского, теперь уже его роман "Братья Карамазовы", Алешу, младшего Карамазова. Ведь он верил в прощение и согласие, хотел примирять и быть посредником. Алеша воспринимал зло как зло, но пытался искать сострадание в других. Немного как Олаф Шольц", - отмечает FAZ.

"А какой же двойник в творчестве Достоевского у Армина Лашета? Если не отходить от братьев Карамазовых, стоит вспомнить о Мите, и перевоплощение Лашета сразу будет выглядеть несколько иначе: может быть, его перемены все-таки были искренними? А за его новым представлением о России стоит нечто большее, чем оппортунизм кандидата в канцлеры? И у него, как и у Мити, произошла настоящая смена мировоззрения?".

"А что насчет третьего брата? Напрашивается сравнение Анналены Бербок с сыном Карамазова Иваном. Ведь она тоже говорит о фактах и науке, не верит в Бога; подобно Ивану Карамазову, она играет роль просвещенного интеллектуала-атеиста".

"Как бы правдоподобно ни звучали такие литературные сравнения, они вымышлены и сложны. Ведь Россия - это не старый, тысячестраничный роман, не выдумка. Российская реальность выглядит иначе. (...) Как реагировать Германии на следующее мефистофельское шоу Владимира Путина? Как поступит следующий канцлер? Как переменчивый Армин Лашет, сейчас начавший более явственно критиковать Россию? Как Олаф Шольц, который верит в примирение даже после захвата Лукашенко самолета? Как Анналена Бербок с ее противоречивой идеей "диалога и жесткости", критика которой всегда направлена лишь на новый газопровод? Кто и как ответит на произвол Путина, который то и дело нарушает международное право? И сможет ли кто-то из трех претендентов на пост канцлера положить конец этому шоу? Скорее всего, нет. Потому что, вероятно, только злодей может одержать верх над злодеем", - пишет Frankfurter Allgemeine.

"Или же - и этот вопрос останется и после выборов - тот, кто сам не хочет быть злодеем, все-таки может остановить настоящего, большого злодея?".