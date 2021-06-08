Заскучайте, и вы станете более креативным!

"В моменты безделья наш мозг активизируется. Но нейронауки показывают, что он делает это особым образом, способствующим креативности", - пишет доктор Натали Шапиро-Манукян в Le Figaro.

"(...) Профессор Марк Верен, президент Института клинической неврологии в Ренне, основатель Экспертного центра болезни Паркинсона в Бретани и директор исследовательского подразделения "Поведение и центральные серые ядра" в Университете Ренн-1 категоричен в своем мнении: "Скука или блуждание ума (свободный поток мыслей) активируют вполне определенные области мозга, связанные с областью гиппокампа, и, следовательно, нашу память, то есть не те зоны, которые задействуются, когда мы работаем или смотрим на экран".

"В случае скуки мозг переходит в режим работы "по умолчанию". И тогда он может устанавливать связи между теми событиями или идеями, закрепленными в нашей памяти, которые никогда бы не соединились, если бы нам не было скучно. И именно эти новые связи и новые соединения способствуют креативности", - говорится в статье.

"(...) Режим по умолчанию" мозга пробуждает затылочную долю (через которую, в частности, поступает зрительная информация), теменную долю (отвечающую за интеграцию сенсорной информации, которую он получает), внутреннюю височную область (где находится запоминание) и, наконец, лобную долю (ту, которая его организует). Этот контур "орошается" нейротрансмиттером: дофамином, который стимулирует желание творить, - указывает автор статьи.

"Пациенты с болезнью Паркинсона, которые больше не производят достаточно дофамина, к тому же оказываются менее креативными. Но если мы лечим их препаратами агонистами дофамина, которые имитируют действие дофамина, их творческий потенциал снова возрастает, что ясно обнаруживает главную роль, которую играет этот нейротрансмиттер", - отмечает профессор Верен.

"(...) Выходит, что гениальность человека проявилась благодаря скуке? Такая гипотеза не удивляет доктора Патрика Лемуана, доктора нейробиологии и автора книги "Похвала скуке" (издательство Relié): "Если бы Ньютон не оказался взаперти из-за чумы, если бы ему не было так скучно, у него, вероятно, не нашлось бы времени на то, чтобы понаблюдать за тем, как падает яблоко, и создать свой закон всемирного тяготения".

"(...) Создавая что-то, мы делаем это на основе уже записанной информации: создаем с использованием старого. Мозг не создает новые связи на основе Википедии или данных, записанных в интернете, - резюмирует профессор Верен, - ему нужен материал для творчества". Такое мнение разделяет доктор Лемуан: "Эйнштейну хватило гениальности свести воедино понятия времени и пространства, потому что он знал каждое из них по отдельности. Когда нам скучно, когда мы мечтаем, мы как бы отрезаны от реального рационального мира, и мы можем ассоциировать между собой понятия, которые априори не имеют никакой связи между собой, так мы становимся креативными".

"(...) Женщине, которая спросила Пикассо, как ему удалось нарисовать шедевр за 15 минут, он ответил, что это действительно заняло у него 15 минут... и шестьдесят лет", - с улыбкой говорит профессор Верен. Таким образом, творчество, будь то в науке, искусстве или любой другой области, подпитывается как прочным фундаментом, так и периодами безделья, скуки или мечтаний. Эта концепция проверена экспериментальным путем", - пишет Le Figaro.

"К примеру, если вы попросите три группы людей рассмотреть вопрос, требующий решения - первая группа стоит на полу, вторая группа отправляется немного поспать, а третья позволяет своим мыслям свободно блуждать - то две последние группы обнаруживают это решение чаще, чем первая. Их показатели улучшаются на 70%, это доказывает то, что время функционирования мозга в режиме "по умолчанию", прошло далеко не без пользы", - заключает профессор Верен.