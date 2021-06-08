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Press digest
10 июня 2021 г.
8 июня 2021 г.

Корреспондент | NL Times

Россия взломала систему голландской полиции в 2017 году

"Как сообщает голландское издание Vokskrant со ссылкой на анонимные источники, в 2017 году AIVD, разведка Нидерландов, обнаружила, что российские хакеры взломали систему полиции страны. Полиция выявила взлом только после того, как наводку на это дала им AIVD, и это известие спровоцировало, по данным издания, "большую панику", - передает NL Times.

"Как сообщили источники газеты, хакерская группа Cozy Bear, связанная с российской службой безопасности, проникла в полицейские системы через сервер Полицейской академии. Взлом вызвал панику не только потому, что полицейские системы оказались плохо защищены, но и потому, что в то время полиция работала над уголовным расследованием крушения рейса MH17 Malaysia Airlines, - говорится в статье. - Были ли украдены какие-либо данные, и если да, то какие, неясно, сообщили Volkskrant инсайдеры (...)".

Газета напоминает, что "рейс MH17 был сбит над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли, в том числе 196 голландцев. Многочисленные расследования показали, что MH17 был сбит ракетной системой БУК 53-й зенитной ракетной бригады российских вооруженных сил, и ракета была выпущена с территории в восточной Украине, которая в то время находилось в руках пророссийских сепаратистов", утверждается в публикации. (...)

Источник: NL Times


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