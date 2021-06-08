Израиль: опасный вакуум

"До прихода к власти нового правительства в Израиле осталось всего несколько дней - и политические настроения в стране накалены так, как не было уже давно. Даже спецслужбы призывают снизить градус вербальных атак", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"До голосования по новому правительству Израилю приходится переживать период неопределенности. Спикер парламента Ярив Левин в понедельник отказался назначать дату голосования по вотуму доверия и возможной присяги в кнессете. Голосование должно состояться в течение недели, то есть до понедельника, 14 июня", - передает журналист Петер Мюнх.

"Левин, который принадлежит к партии Нетаньяху "Ликуд", по-видимому, все еще хочет сохранить возможность найти перебежчиков в стане новых членов коалиции и таким образом предотвратить формирование правительства", - отмечает издание.

"В текущий переходный период политический климат в стране очень накален, даже по израильским меркам. Необычным шагом стало то, что глава внутренней спецслужбы "Шин-Бет" Надав Аргаман в выходные предостерег от подстрекательств к насилию и призвал всех ответственных лиц снизить градус вербальных атак и прекратить провокационные кампании".

"Хотя имена не были названы, это заявление было направлено в первую очередь на лагерь вокруг Нетаньяху. В "Ликуде" депутатов будущих правых коалиционных партий открыто клеймят как "предателей". Однако Нетаньяху не хватило духу, чтобы сделать нечто большее, чем лишь на словах выступить против любой формы подстрекательств. Вместо этого он представил себя и свою семью как главных жертв такой травли - и тут же снова пошел в атаку", - говорится в статье.

"В манере бывшего президента США Дональда Трампа он говорил в отношении будущего правительства о "величайшей фальсификации выборов в истории государства", даже о "величайшем обмане в истории демократии".

"Поддержку Нетаньяху получил от влиятельной группы национально-религиозных и ультраортодоксальных раввинов. Необходимо сделать "всё", чтобы не допустить приведения к присяге нового правительства, заявили они в открытом письме".

"Объектом давления со стороны правых являются прежде всего члены фракции "Ямина" Нафтали Беннета, - поясняет издание. - Один из семи депутатов принял решение не поддерживать новую коалицию. После кризисного совещания фракция "Ямина" сообщила, что все остальные депутаты остаются "на борту". Однако демонстрации перед их домами продолжаются. К четырем политикам из "Ямины" была приставлена личная охрана. Два депутата уже сообщили, что за ними ведется слежка. По сообщениям, даже их детей преследуют по дороге в школу".

"Глава "Ямины" Беннетт в обращении к кнессету, которое передавали по телевидению, пожаловался на "машину насилия", которую целенаправленно привели в движение. Обращаясь непосредственно к Нетаньяху, он сказал: "Отпусти Израиль и позволь ему двигаться вперед". В ответ на предупреждения "Ликуда" об "опасном левом правительстве" он возразил, что новый союз даже "на десять градусов более правый", чем предыдущее правительство Нетаньяху".

"Партнер Беннета, Яир Лапид из либеральной партии "Еш Атид", обратился напрямую к сторонникам Нетаньяху в попытке ослабить напряженность. "Это правительство станет и вашим правительством, - заверил он. - Оно будет работать на вас и уважать вас", - передает Süddeutsche Zeitung.