А Украине придется рассчитывать только на себя

"Во время своего визита в Европу президент США Джо Байден намерен заключить новые союзы, прежде всего против Китая. Взамен он готов занять более умеренную позицию по отношению к России", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Намерения президента США Джо Байдена, который в эту среду отправится в Европу для участия в различных саммитах, ясны. "В период глобальной неопределенности, - пишет он в The Washington Post, - эта поездка призвана подтвердить приверженность Америки нашим союзникам и партнерам" и "продемонстрировать способность демократий отвечать на возникающие вызовы и сдерживать угрозы новой эпохи".

"Если сформулировать часто повторяемую Байденом мысль с меньшим пафосом, то она будет примерно такой: мы не можем отдать мир на откуп автократическим режимам, таким как Китай или Россия, поэтому, пожалуйста, соберитесь", - отмечает журналист Карстен Лютер.

"Возьмем, к примеру, Китай: для США - это прежде всего соперник, угрожающий либеральному порядку, на котором основывается их собственная экономическая и политическая мощь; с точки зрения Европы, и особенно Германии, он, конечно, конкурент, но еще больше - рынок, от которого она не хочет себя отрезать. Желание сотрудничать имеет свои пределы, но аппетит к конфронтации крайне слаб. Байден хочет изменить ситуацию и убедить Европу занять более жесткую позицию. Для правительства в Вашингтоне этот конфликт является наиболее приоритетным, что стало ясно из многочисленных заявлений, сделанных с момента вступления Байдена в должность", - говорится в статье.

"И цель создания демократического альянса против Китая, прежде всего с Европой, по-видимому, настолько приоритетна, что ради ее достижения Байден готов идти на риски. В сущности, только этим можно объяснить его уступку в споре вокруг почти завершенного российско-германского газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. Если, как стало известно в мае, США на время отказываются от санкций против операционной компании, то это потому, что они не хотят дальнейшего обострения отношений с Германией", - полагает автор статьи.

"В течение многих лет правительство Германии упорно придерживалось мнения, что этот трубопровод - это чисто экономический проект, в то время как американцы, Польша, все страны Прибалтики и даже Франция видят и признают политические намерения: принципиальной необходимости в газопроводе с точки зрения обеспечения Европы газом нет, он скорее усиливает зависимость от России и лишь дает Кремлю еще одно оружие для раскола Европы. А Украине придется рассчитывать только на себя".

"Украина, как недвусмысленно дал понять президент России Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в пятницу, теперь должна проявить "добрую волю", если она хочет остаться транзитной страной для российского газа, поставляемого в ЕС. (...) Сейчас, когда в виде "Северного потока-2" почти достроен обходной маршрут, Путин требует, чтобы Украина не вкладывала получаемые за транзит деньги в армию и не использовала ее для "решения силовым способом проблем Донбасса". Другими словами: не сопротивляйтесь воинственному сепаратистскому режиму, который мы поддерживаем на востоке вашей страны, иначе мы перекроем вам кран".

"Впрочем, и правительство Германии считает это достойным критики; оно ожидает, что транзитные соглашения будут соблюдаться без политических условий. Но заявление Байдена в преддверии его европейской поездки - "мы останемся едины в противодействии вызовам России европейской безопасности, начавшимся с агрессии на Украине" - на данный момент является не более чем желанием. (...)Без соглашения между Германией и США о том, как поступить с "Северным потоком-2", этот вопрос будет оставаться тяжелым бременем. В Вашингтоне недавние переговоры между ведущими представителями обоих правительств, в том числе о последствиях для Украины, оказались безрезультатными, по крайней мере, официально. В настоящий момент для Байдена, похоже, важнее хорошие отношения с Берлином, чем борьба с проектом с помощью всевозможных санкций. Взамен он, вероятно, надеется на совместную четкую позицию в отношении Китая, что было бы совсем не плохо. Но обо всем этом знают и в Кремле, и Владимир Путин продолжит проверять, как далеко он может зайти".

"Строительство газопровода вряд ли удастся предотвратить, это поняли и американцы. Но это не значит, что проба сил закончилась. Вопрос о том, будет ли газ в конечном итоге поступать через Балтийское море, а не через Украину, и в каком объеме, может также стать средством оказания давления. Ведь России нельзя все спускать с рук", - заключает Die Zeit.