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8 марта 2017 г.
8 марта 2017 г.

Джастин Синк | Bloomberg

Трамп встретился с российским послом в период избирательной кампании на приеме по случаю внешнеполитической речи

"В апреле прошлого года Дональд Трамп виделся с российским послом, находящимся в центре скандалов из-за общения между союзниками Трампа и Кремлем, вопреки заявлениям пресс-секретаря о его "нулевом" взаимодействии с российскими чиновниками во время избирательной кампании", - сообщает Джастин Синк в Bloomberg Politics.

"Трамп встретился с Кисляком во время приема для особо важных персон 27 апреля в отеле Mayflower незадолго до выступления Трампа о внешней политике, согласно опубликованному тогда репортажу в The Wall Street Journal, - говорится в статье. - В той речи Трамп сказал, что возможны "снижение напряженности и улучшение отношений с Россией". В статье, опубликованной в WSJ 13 мая, говорится, что Трамп "тепло приветствовал Кисляка и трех других иностранных послов, которые пришли на прием".

Чиновники Белого дома описали это взаимодействие как краткое и малозначимое. По их словам, Трамп был на приеме всего пять минут, и на нем присутствовало несколько иностранных послов, говорится в статье.

"Один из чиновников сообщил в заявлении, присланном по электронной почте на условиях анонимности, что сотрудники предвыборного штаба, находившиеся на приеме, "не помнят, кому [Трамп] мог жать руку, и не отвечали за приглашение или согласование гостей", передает автор. "Утверждать, что они встречались или что состоялась их встреча, неискренне и абсурдно", - написал чиновник.

"Самое главное - то, что сам президент знает, каким было его взаимодействие, а оно было нулевым", - сказала 3 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Источник: Bloomberg


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