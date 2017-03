8 марта 2017 г. Майкл Р.Гордон | The New York Times Представитель высшего военного руководства США обсуждает Сирию с коллегами из России и Турции "Во вторник высокопоставленный офицер американской армии встречался со своими коллегами из России и Турции, чтобы обсудить, как избежать непреднамеренных столкновений при том, что войска трех стран действуют на все более переполненном поле битвы на севере Сирии", - сообщает Майкл Р.Гордон в The New York Times. Необычная трехсторонняя встреча состоялась в Анталии (Турция). На ней присутствовали председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Ф.Данфорд, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий В.Герасимов и их турецкий коллега - генерал Хулуси Акар. Главной целью встречи было обсуждение "борьбы с террористическими организациями в Сирии" и "важности дополнительных мер по деконфлитизации операций", как сообщил в заявлении пресс-секретарь генерала Данфорда. Автор статьи напоминает, что ситуация в Сирии становится все более напряженной. Так, турецкие войска и сирийские ополченцы при американской и российской поддержке с воздуха отвоевали у "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) город Эль-Баб. "Однако главная забота Турции - не ИГИЛ, а предотвращение того, чтобы сирийские курды создали мини-государство на севере Сирии, - пишет Гордон. - Это подстегнуло опасения, что турецкие войска и их союзники из сирийской оппозиции могут захватить Манбидж - город на севере Сирии, который отвоевали у ИГИЛ сирийские арабские и курдские ополчения при поддержке США". "Нас беспокоит каждый, кто считает, что Манбидж надо освободить", - сказал капитан Джефф Дэвис, пресс-секретарь Пентагона. "Один американский чиновник описал ситуацию вокруг Манбиджа как пороховую бочку, - говорится в статье. - Там уже была пара инцидентов со стрельбой по союзникам. В частности, на прошлой неделе российский авиаудар пришелся по сирийским арабским боевикам, которых обучали США. Есть опасения, что мелкий инцидент может быстро разрастись и подорвать поддерживаемые Америкой старания захватить Ракку - столицу самозваного халифата "Исламского государства". "Есть потребность в эффективной координации усилий по очистке Сирии от террористических групп, так как в процесс вовлечено много стран, - сказал турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым. - Вот настоящая цель этого совещания". Источник: The New York Times