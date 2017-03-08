МЭА прогнозирует: с 2020 года будет дефицит нефти и она начнет дорожать

Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекает дефицит нефти и перебои с ее поставками через три года, так как после недавнего падения цен нефтедобывающие страны прекратили вкладывать деньги в нефтедобычу, сообщает Die Welt. В результате следует ожидать роста цен на бензин и дизтопливо, говорится в пятилетнем прогнозе МЭА для глобального рынка нефти.

"В настоящее время условия на рынке совершенно иные, нежели еще год назад", - сказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, имея в виду недавнюю смену стратегии государств ОПЕК. Долгое время картель делал ставку на максимальные объемы добычи, чтобы не позволить выйти на рынок американским производителям сланцевой нефти, вследствие чего цена за баррель упала ниже 30 долларов. Но в прошлом году ОПЕК и еще 13 стран, не входящих в организацию, приняли решение об ограничении объемов добычи, и в итоге цены поднялись до 55 долларов, пишет корреспондент Даниэль Ветцель.

В скором времени рост цен на нефть продолжится, уверены в МЭА, объясняя это тем, что фаза дешевой нефти всегда приводит к определенным последствиям, которые проявляются через три-четыре года. Так, в последнее время нефтедобывающие страны практически не делали инвестиций в новые нефтяные проекты, и потому неясно, как они справятся с растущим спросом.

"В ближайшие три года нефти на рынке будет хватать, но затем предложение существенно сократится. И тенденция показывает, что пик дефицита придется на 2022 год, когда мощности по добыче достигнут абсолютного минимума за последние 14 лет", - говорится в прогнозе на ближайшие пять лет. Уже в 2019 году мир переступит "магический порог" в 100 млн баррелей в день, а в 2022-м человечество, согласно прогнозу, будет потреблять до 104 млн баррелей в сутки, причем спрос вырастет преимущественно за счет Азии: Китая и Индии.

В итоге после 2020 года - если сейчас не будут приняты решения о новых проектах - "предложение нефти не сможет соответствовать спросу", цитирует корреспондент вывод экспертов МЭА. Разумеется, США, а также ряд членов ОПЕК, такие как Иран, Ирак и ОАЭ, повысят объемы производства, но этого будет недостаточно для удержания цен на нынешнем уровне, тем более, что Россия в лучшем случае сохранит сегодняшние объемы, а Нигерия, Алжир и Венесуэла, как ожидается, сократят добычу.