8 марта 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Взгляд в глубину шпионского триллера, которым стала реальная жизнь нашей страны "Если писать анонс для голливудского сериала о досадном расследовании возможного взаимодействия штаба Трампа с российскими оперативниками, можно сформулировать так: "Миллиарды" встретились с "Американцами", - пишет журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Давайте посмотрим на двух протагонистов нашей президентской мыльной оперы. Во-первых, президент-миллиардер. Он был бы не прочь иметь столько же волос (и денег), как Дамиан Льюис, играющий роль вымышленного владельца хедж-фонда Бобби Аксельрода в сериале "Миллиарды" от Showtime. Но президент Трамп уже имеет похожий подход к взаимодействию с противниками -"выжженная земля", - и это частично объясняет, почему российское расследование приносит ему все больше проблем". "А как насчет российских игроков в нашей драме? Во-первых, они мастера разведывательной игры. Персонажи сериала "Американцы" дают беглое представление о тонком и безжалостном мастерстве, которое россияне привнесли в шпионаж еще при царе. Они - неумолимые противники. Но это не означает, что они идеальны или что мы обречены на бесконечную холодную войну", - говорится в статье. Автор утверждает, что российские дипломаты, разведчики и бизнесмены регулярно хвастаются имеющимися контактами, преувеличивая свой уровень доступа. "В таких ситуациях чиновники Госдепартамента оказывались несправедливо запятнанными, например, ФБР предъявило американскому дипломату в Пакистане ложное обвинение в том, что его завербовали как шпиона. Нам нужно осознавать вероятность того, что Трамп и его соратники могут быть несправедливо запятнаны непроверенными разведданными - иными словами, сплетнями, выдаваемыми за "совершенно секретную" информацию. Вот почему необходимо тихое, осторожное расследование для установления правды", - указывает Игнатиус. "Русские не трехметрового роста, как иногда воображало первое поколение офицеров ЦРУ. Они не чудовища, для которых Америка - неизменный враг. Они шпионят за нами, мы шпионим за ними. Но они в этом очень хороши, как показал наш жизненный шпионский блокбастер за последние месяцы. Он продлевается на второй сезон. Внимание, спойлер: русские уже победили", - иронизирует журналист. Источник: The Washington Post