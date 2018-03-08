Российская компания согласовала выплаты США в рамках дела по отмыванию денег

"Компания, пользующаяся поддержкой России и вовлеченная в продолжающуюся 10 лет эпопею, затронувшую высшие эшелоны американского и российского правительств, наконец договорилась с СШA о том, как осуществить выплаты по соглашению в размере нескольких миллионов долларов в рамках американского судебного дела", - сообщает Bloomberg.

Prevezon Holdings Ltd. выплатит 6 млн долларов компенсации из временно заблокированных средств от изъятия и продажи недвижимости в Нью-Йорке, по данным документов федерального суда Манхэттена, говорится в статье.

"Эта тяжба ведет свое начало от хищения 230 млн долларов российских налогов, которые были выведены из страны путем отмывания и размещены на банковских счетах и в других активах по всему миру, в том числе вложены в несколько элитных апартаментов в Нью-Йорке", - пишет корреспондент.

Это дело фигурировало даже в обвинениях в сговоре между Россией и тогдашним кандидатом в президенты Дональдом Трампом, отмечает автор статьи. Одним из российских юристов Prevezon является Наталья Весельницкая, встретившаяся в сыном Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года.

"Хищение средств было осуществлено посредством нанесения ущерба поддерживаемому Америкой инвестиционному фонду в России, Hermitage Capital", - добавляет издание, напоминая о роли его главы Билла Браудера и погибшего в заключении адвоката Магнитского.