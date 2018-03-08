Правила шпионской игры больше не ясны

Британские следователи близки к тому, чтобы узнать, что стало причиной отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, но это вовсе не означает, что они имеют представление о том, кто это сделал, пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Впрочем, вполне понятно, что самой популярной теорией в британских СМИ на данный момент является отравление отставного полковника военной разведки и его дочери российскими шпионами", - отмечает автор, напоминая, что "российская разведка давно вернулась к казни предателей".

"Если ситуация со Скрипалем является частью этой практики, то в ней сильно удивляют две вещи. Получается, что Россия нарушила неписаные правила шпионской игры, от которых она неоднократно выигрывала: во-первых, Скрипаль был "вне игры" после суда, тюремного заключения и передачи Великобритании, и, во-вторых, его дочь очевидно стала жертвой вместе с ним", - рассуждает журналист.

Никого из отправленных на Запад в рамках обмена шпионами никогда не убивали. Обмен был гарантией мирной жизни на пенсии. Если это больше не так, это повышает ставки для шпионов - и делает обмен бессмысленным, полагает Бершидский.

Затем вопрос с дочерью Скрипаля, Юлией. В советскую и российскую практику никогда не входило атаковать родственников предателей, говорится в статье.

"Была ли атака санкционирована Кремлем или же она отражает новую культуру спецслужб, покушение на убийство посылает явный сигнал русским, которые работают или работали на западные разведывательные агентства: они не смогут заключить никакого соглашения, позволяющего им перестать постоянно опасливо оглядываться в ожидании нападения", - делает вывод автор.

"Это сильный сигнал, и его оборотная сторона состоит в том, что все, тайно работающие на Россию, также могут ожидать более жесткого обращения, если и не яда в напитках или нападения на родственников. Стал бы Кремль рисковать такими ответными мерами - и почти неизбежной реакцией Великобритании - просто ради того, чтобы убрать отставного шпиона?" - задается вопросом Бершидский.

"И все же ответ может быть положительным - по тем же причинам, по которым Путин недавно посвятил большую речь запугиванию США целой коллекцией нового ядерного супероружия. Цель Путина, о которой он заявил, - быть услышанным Западом и вынудить его к переговорам по вопросам безопасности. Демонстрация того, что правил игры в нынешней итерации холодной войны не существует (во многих областях, не только в шпионской игре), могла быть одним из способов попытаться инициировать дискуссию", - предполагает журналист.

"Однако, как и ядерные угрозы, такие демонстрации беззакония, скорее всего, будут иметь неприятные последствия. Проблема Путина заключается не в том, что он недостаточно угрожает. Дело в том, что готовность Кремля и его фрилансеров отбросить правила усиливает впечатление ненадежности режима Путина и делает переговоры с ним бессмысленными", - пишет Бершидский.