Россия - страна, где сексизм считается хорошим тоном

Три журналистки обвиняют депутата Госдумы в сексуальных домогательствах. Какова реакция политической элиты? Отпор и цинизм, пишет корреспондентка австрийского издания Die Presse Ютта Зоммербауэр.

В сегодняшний праздник в России преклоняются перед "слабым полом". Женщинам дарят цветы и конфеты, приглашают их в ресторан и превозносят за "красоту и ум, доброту и великодушие". Женский день как день защиты прав женщин? Куда там! В России - и в других постсоветских государствах - стародавние представления о мужчинах и женщинах только укрепляются, а не искореняются, свидетельствует журналистка.

Реакции на обвинения Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах дают представление о том, насколько поведение "мачо" и сексизм являются приемлемыми в повседневной жизни.

Показательной является реакция политиков: так, Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ, предложил сотрудницам СМИ сменить работу, если они считают пребывание в нижней палате опасным, а также намекнул на то, что подобные обвинения являются частью международной "кампании" перед выборами президента.

"Грубый, однако для многих сегодня вполне правдоподобный посыл: повсюду существует международный заговор, направленный на то, чтобы навредить репутации России", - отмечает журналистка.

"В России сексистские замечания часто относятся к "хорошему тону", а сексуальные домогательства считаются пустяком", - пишет автор, отмечая, что при этом особые опасения в России вызывает домашнее насилие.

Журналистка упоминает возникшую в 2016 году акцию "Я не боюсь сказать", когда под таким хештегом женщины рассказывали в социальных сетях о пережитом сексуальном насилии. "То, что дебаты на эту тему не закончатся еще долго, наглядно показывает недавний случай в Москве", - подытоживает Зоммербауэр.