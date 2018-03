8 марта 2018 г. Дэвид Бонд | Financial Times Для отравления бывшего российского шпиона использовалось вещество нервно-паралитического действия "Бывший российский двойной агент и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия, заявила в среду британская контртеррористическая полиция. Это стало одним из первых случаев использования такового в качестве оружия вне зоны боевых действий и повышает вероятность того, что нападение было осуществлено при поддержке иностранного правительства", - сообщает корреспондент Financial Times Дэвид Бонд. Марк Роули, глава контртеррористического подразделения лондонской полиции, заявил, что следователи на данный момент рассматривают инцидент с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией как покушение на убийство, говорится в статье. Роули, сообщивший, что одному из первых полицейских, отреагировавших на инцидент, также потребовалась госпитализация, добавил, что власти идентифицировали нервно-паралитический агент, использовавшийся "адресно" против них двоих. Назвать вещество он отказался. Скрипаль провел четыре года в тюрьме в России, после того как в 2006 году был признан виновным в передаче секретных сведений MI-6, напоминает Бонд. Позже он был помилован и отослан в Великобританию в рамках обмена шпионами, в результате которого в обратном направлении проследовала, в частности, Анна Чапман. Хотя известен один случай применения нервно-паралитического вещества террористической группировкой - в токийском метро в 1995 году - его очень сложно изготовить, говорится в статье. В прошлом году агенты, предположительно работавшие на северокорейский режим, использовали боевое отравляющее вещество ВИ-газ (VX) для убийства сводного брата Ким Чен Ына, напоминает издание. Источник: Financial Times