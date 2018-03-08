Если это Путин, то в чем месседж?

Бывший двойной агент Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, заявила полиция. По мнению СМИ, вероятность причастности "иностранного правительства" повышается и приоритетная версия - российский след. Если это "демонстрация беззакония" в шпионской игре, пишет Бершидский, "готовность Кремля и его фрилансеров отбросить правила усиливает впечатление ненадежности режима Путина и делает переговоры с ним бессмысленными".

"Бывший российский двойной агент и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия, заявила британская контртеррористическая полиция. Это стало одним из первых случаев использования такового в качестве оружия вне зоны боевых действий и повышает вероятность того, что нападение было осуществлено при поддержке иностранного правительства", - сообщает корреспондент Financial Times Дэвид Бонд.

Марк Роули, глава контртеррористического подразделения лондонской полиции, заявил, что следователи рассматривают инцидент с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией как покушение на убийство. Одному из первых полицейских, отреагировавших на инцидент, также потребовалась госпитализация. Роули сказал, что власти идентифицировали нервно-паралитический агент, использовавшийся "адресно". Назвать вещество он отказался.

Скрипаль провел четыре года в тюрьме в России, после того как в 2006 году был признан виновным в передаче секретных сведений MI-6, напоминает Бонд. Позже он был помилован и отослан в Великобританию в рамках обмена шпионами.

Хотя известен один случай применения нервно-паралитического вещества террористической группировкой - в токийском метро в 1995 году - его очень сложно изготовить, говорится в статье. В прошлом году агенты, предположительно работавшие на северокорейский режим, использовали боевое отравляющее вещество ВИ-газ (VX) для убийства сводного брата Ким Чен Ына.

Британские следователи близки к тому, чтобы узнать, что стало причиной отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, но это вовсе не означает, что они имеют представление, кто это сделал, пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Впрочем, вполне понятно, что самой популярной теорией в британских СМИ на данный момент является отравление отставного полковника военной разведки и его дочери российскими шпионами", - отмечает автор, напоминая, что "российская разведка давно вернулась к казни предателей".

"Если ситуация со Скрипалем является частью этой практики, то в ней сильно удивляют две вещи. Получается, что Россия нарушила неписаные правила шпионской игры: во-первых, Скрипаль был "вне игры" после суда, тюремного заключения и передачи Великобритании, и, во-вторых, его дочь стала жертвой вместе с ним", - рассуждает журналист.

Никого из отправленных на Запад в рамках обмена шпионами никогда не убивали. Обмен был гарантией мирной жизни на пенсии. Если это больше не так, это повышает ставки для шпионов - и делает обмен бессмысленным, полагает Бершидский.

Затем вопрос с дочерью. В советскую и российскую практику никогда не входило атаковать родственников предателей, говорится в статье.

"Была ли атака санкционирована Кремлем или же она отражает новую культуру спецслужб, покушение на убийство посылает явный сигнал русским, которые работают или работали на западные разведывательные агентства: они не смогут заключить никакого соглашения, позволяющего им перестать постоянно опасливо оглядываться в ожидании нападения", - делает вывод автор.

"Это сильный сигнал, и его оборотная сторона состоит в том, что все, тайно работающие на Россию, также могут ожидать более жесткого обращения, если и не яда в напитках или нападения на родственников. Стал бы Кремль рисковать такими ответными мерами - и почти неизбежной реакцией Великобритании - просто ради того, чтобы убрать отставного шпиона?" - задается вопросом Бершидский.

"И все же ответ может быть положительным - по тем же причинам, по которым Путин недавно посвятил большую речь запугиванию США целой коллекцией нового ядерного супероружия", - пишет автор. Заявленная цель Путина - быть услышанным Западом. Демонстрация того, что правил игры в нынешней итерации холодной войны не существует и в шпионской игре, могла быть одним из способов попытаться инициировать дискуссию, предполагает журналист.

"Однако, как и ядерные угрозы, такие демонстрации беззакония, скорее всего, будут иметь неприятные последствия. Проблема Путина заключается не в том, что он недостаточно угрожает. Дело в том, что готовность Кремля и его фрилансеров отбросить правила усиливает впечатление ненадежности режима Путина и делает переговоры с ним бессмысленными", - пишет Бершидский.