8 марта 2018 г. Сари Хорвитц, Девлин Барретт | The Washington Post Мюллер узнал, что встреча 2017 года на Сейшельских островах была попыткой установить неофициальный канал связи с Кремлем "Спецпрокурор США Роберт С.Мюллер собрал данные о том, что тайная встреча на Сейшельских островах незадолго до инаугурации Дональда Трампа была попыткой установить неофициальный канал связи между новой администрацией и Кремлем - что, очевидно, противоречит заявлениям, сделанным одним из ее участников перед законодателями, согласно ознакомленным источникам", - пишет The Washington Post. В январе 2017 года Эрик Принс, основатель частной компании по безопасности Blackwater, встретился с российским чиновником Кириллом Дмитриевым, близким к президенту Путину, и позже описал это перед участниками расследования Конгресса как случайную встречу, а не запланированные переговоры об американо-российских отношениях, сообщают авторы статьи. Свидетель, сотрудничающий с Мюллером, рассказал участникам расследования, что встреча была подготовлена заранее, чтобы представитель переходной администрации Трампа мог встретиться с посланником из Москвы для обсуждения будущих двусторонних отношений, согласно информированным источникам, говорившим на условиях анонимности. Джордж Надер, американо-ливанский бизнесмен, который помог организовать встречу на Сейшельских островах и присутствовал на ней, дал показания по этому вопросу большому жюри, собирающему данные о переговорах между переходной командой Трампа и представителями Кремля в рамках расследования, пишет газета. Надер начал сотрудничать с Мюллером, когда по прибытии в аэропорт Даллеса в середине января он был остановлен и получил повестку на допрос в ФБР, рассказали источники. Принс заявил законодателям в Комитете по разведке Палаты представителей, что он не планировал встречаться с Дмитриевым на Сейшельских островах, но, когда находился там, обсуждая возможные финансовые сделки с чиновниками из ОАЭ, они неожиданно предложили ему посетить бар отеля и встретиться с Дмитриевым, передают журналисты. Принц знал Надера многие годы и как-то раз поручил ему попытаться заключить сделку с иракским правительством после вторжения США в эту страну, отмечают авторы публикации. По словам действующих и бывших официальных лиц, чиновники переходной и нынешней администрации Трампа знали Надера как человека с политическими связями на Ближнем Востоке, который мог помочь сориентироваться в сложной дипломатической обстановке в регионе. Участники расследования теперь подозревают, что встреча на Сейшельских островах, возможно, была одной из первых попыток установить неформальный канал связи между двумя правительствами, утверждают ознакомленные источники. По их словам, версия Надера считается ключевым, но не единственным свидетельством о том, что тогда произошло. Надер - и встреча на Сейшельских островах - также представляют интерес для команды Мюллера, поскольку она расследует, поступали ли иностранные деньги или помощь в предвыборный штаб Трампа и как чиновники Трампа во время переходного периода и в первые дни его администрации общались с иностранными должностными лицами, особенно с русскими. Источник: The Washington Post