Почему она его любит?

"Раньше она летала в космос, воевала на фронте, затевала революцию. Сегодня она выбирает Владимира Путина и позволяет мужу себя избивать. Как российская женщина стала существом, которое больше не имеет права быть сильным?" - задается вопросом Элис Бота, журналистка немецкого издания Die Zeit.

"История российской женщины не знает ни начала, ни конца, однако она знает дату, когда раз в году меняется соотношение сил между полами: 8 марта. Утром этого дня русская женщина подкрашивает себе корни волос и покрывает лаком ногти. Она завивает ресницы, выщипывает брови, делает эпиляцию ног. По всей стране измученные лица расцветают. Российская женщина знает: эти мимолетные 24 часа будут принадлежать ей, только ей одной", - повествует журналистка.

Нигде Международный женский день не имеет такого большого значения, как в России, нигде его не считают более важным.

"Конечно, и президент страны не может не восхвалять неповторимую русскую женщину, каждый год по-новому", - говорится в статье. "Однако, когда на календаре не 8 марта, речь президента часто звучит иначе. Вдовы обвиняют государство в смерти своих мужей-солдат? Путин порочит их в разговоре с доверенными как "шлюх". Политик якобы изнасиловал десять женщин? Путин говорит: "Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!".

Если бы вдруг на выборах учитывались только голоса женщин, во многих странах политическая ситуация оказалась бы другой, но не в России, пишет журналистка. "В России победил бы Владимир Путин. Женщины - его самые верные сторонницы. Избирательницы по-прежнему на стороне человека, который раз в год находит для них возвышенные слова, а в остальное время большей частью ими пренебрегает", - уверена Бота.

"Что случилось с российской женщиной? В советское время женщины занимались своей профессией, имели право голосовать на выборах, разводиться без указания причин, бесплатно делать аборты, распоряжаться собственными деньгами. Они могли быть инженерами, физиками, могли руководить фабриками, победить во Второй мировой войне фашизм. Возникает вопрос: почему сегодняшним российским женщинам, кажется, наплевать на такое прошлое?" - говорится в статье.

Россия могла бы стать страной женщин, полагает журналистка. "Женщин на 10 млн больше, потому что мужчины в среднем умирают на десять лет раньше, - ни в одной другой стране нет такой пропасти между полами. Женщины не только пользуются численным превосходством, они лучше образованны и почти не привязаны принципами и традициями к своим мужьям: вряд ли где-либо на Земле разводятся так же часто, как в России", - пишет Бота.

"Российская женщина могла бы начать революцию, как в 1917 году. Или хотя бы выбрать женщину президентом. Вместо этого женщины с лучшим образованием в среднем зарабатывают на треть меньше, чем мужчины. Вместо этого россиянки тратят на косметику больше денег, чем француженки, англичанки, немки, хотя средств у них гораздо меньше. Вместо этого они посещают курсы, на которых создается впечатление, что все участницы жаждут выйти замуж за мини-копию Путина. Если социологи спрашивают, кто является для них "настоящим мужчиной", первым им приходит в голову его имя", - говорится в статье.

Полтора года назад, задолго до того, как на Западе разгорелись дебаты вокруг движения #MeToo, сначала в соцсетях Украины, а затем и России появился новый хэштег: #янебоюсьсказать. Под этим хэштегом женщины рассказывали о пережитом насилии. Госдума отреагировала. Правда, не так, как хотели бы пострадавшие женщины. Однократное избиение считается теперь административным правонарушением. "Иными словами, один раз в жизни российский мужчина может немного побить свою женщину, если потом за это заплатит, в среднем 80 евро", - отмечает журналистка.

По оценкам, каждый год более 10 тыс. россиянок до смерти избивают собственные, зачастую пьяные мужья, точных данных нет. Немало российских поговорок выдают насилие за любовь, например: "Бьет - значит, любит".

"Возможно, проблема российской женщины заключается в том, что она никогда не была по-настоящему эмансипированной. Женщина в Советском Союзе была измученным персонажем, она проживала две жизни в одной, одну - для пропаганды, другую - в реальности. Ее свобода распространялась ровно на столько, сколько позволяли ей властвующие мужчины. Коммунисты возвысили якобы освобожденную женщину до иконы идеологии равноправия - в действительности женщина должна была подчиняться мужчине, вести для него хозяйство и еще ходить на работу", - рассуждает журналистка.

По мнению Натальи Пушкаревой, профессора РАН, женщина в России сегодня снова вынуждена подчиняться идеологии. Она снова используется в качестве символа: в России мужчины все еще являются настоящими мужчинами, а женщины - настоящими женщинами, и они должны соответствовать образу. Российская женщина - теперь идеологический ресурс в противоборстве с Западом. Она должна олицетворять традиции, русскую сущность, все то, с чем не хочет иметь дело изнеженный Запад, где якобы размылись границы между полами.

"Режим Владимира Путина продвигает определенный тип женственности. Самые жесткие позиции занимают женщины. Это, например, официальная представительница МИД РФ, которая известна своими ярыми нападками на Запад. (...) Если посмотреть внимательнее, то можно заметить: самые рестриктивные законы недавнего времени исходят от женщин. Именно женщины-политики классифицировали НПО как иностранных агентов, именно женщины-политики захотели ввести наказание за пропаганду гомосексуализма", - отмечается в публикации.

"Удивительно, насколько сегодняшняя идеология связана с идеологией прошлого. Например, список запрещенных для женщин профессий существует и сегодня: в 2018 году для российской женщины недоступно 456 профессий в 38 отраслях - в целях защиты ее здоровья и фертильности. "Российская женщина не имеет права управлять поездами. Однако она имеет право убираться в вагонах", - отмечает автор.

В заключение журналистка приводит слова стюардессы "Аэрофлота" Ирины Иерусалимской, которая в судебном порядке пытается бороться против дискредитации бортпроводников по размеру одежды. Охотнее всего она была бы слабой женщиной. "Однако жизнь не позволяет мне быть слабой", - говорит Иерусалимская.