Электронные сигареты вызывают инфаркт и депрессию

Американское исследование показывает, что электронные сигареты опаснее, чем думают многие: у таких курильщиков повышается риск возникновения инфаркта и депрессии, сообщает немецкий журнал Focus.

"У тех, кто курит электронные сигареты, риск возникновения инфаркта выше на 56% в сравнении с некурящими. Риск инсульта - выше примерно на 30%, - передает издание. - Коронарная болезнь сердца развивается у них примерно на 10% чаще, а заболевания системы кровообращения, такие, как тромбоз, - чаще на 44%. Депрессии, тревожные и другие эмоциональные расстройства встречаются у них в два раза чаще, чем у некурящих".

К таким выводам пришли ученые из Университета Канзаса в Уичите, проанализировавшие результаты опросов, проведенных в 2014, 2016 и 2018 годах Центром по контролю и профилактике заболеваний США. В исследовании приняли участие 96 467 человек. Участникам, которые курили электронные сигареты, в среднем было 33 года, поясняет издание.

"Мы обнаружили, что не играет никакой роли то, как часто кто-то курит электронные сигареты, - говорит руководитель исследования профессор Мохиндер Виндхьял. - Даже если это происходит лишь в некоторые дни недели, вероятность развития инфаркта или коронарной болезни сердца все равно растет".

"Это исследование опровергает широко распространенное мнение о том, что электронные сигареты значительно менее опасны, чем обычные сигареты, так как в них не образуется дым и тем самым в легкие попадает меньше ядовитых веществ, образующихся в процессе горения", - говорится в статье. Однако электронные сигареты представляют собой сложный "коктейль из химикатов": жидкости для электронных сигарет могут содержать глицерин, пропилен, этиленгликоль, а также различные ароматизаторы и прочие химические вещества, отмечает Focus.