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8 марта 2019 г.
8 марта 2019 г.

Редакция | Le Huffington Post

Накануне 8 Марта Путин поступает по-путински

"Накануне международного дня защиты прав женщин президент России навестил девушек из конного патруля полиции", - сообщает редакция газеты Le Huffington Post.

"В учебно-тренировочном центре конного полка в Москве Владимир Путин, одетый в джинсы и куртку с меховым воротником, прокатился верхом на темно-коричневом коне в окружении всадниц на белых лошадях, - говорится в статье. - Затем, по данным российских информационных агентств, российский президент презентовал девушкам-полицейским коня по кличке "Золотой Луч".

"Владимир Путин культивирует свой имидж энергичного лидера, - указывает газета. - Так, глава российского государства уже фотографировался с обнаженным торсом верхом на лошади в Сибири или плавая под водой, а также в костюме борца дзюдо, его любимого вида спорта".

"Женский день в России считается важным праздником, который, по сути, гораздо больше выражается в преподнесении женщинам цветов или подарков, нежели чем в поддержке равенства их прав с мужчинами", - отмечает редакция.

Источник: Le Huffington Post


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