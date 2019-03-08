Кремль усиливает контроль над российскими интернет-сайтами

"Госдума в четверг приняла законопроекты, запрещающие проявление "неуважения" к властям и распространение "фейковых новостей". Пакет мер и наказаний направлен на то, чтобы отбить охоту у журналистов, блогеров и пользователей интернета задевать представителей власти ", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Figaro.

"Онлайн-публикации, сочтенные оскорбительными, будут немедленно заблокированы жандармом российского интернета Роскомнадзором, если они по его просьбе не будут удалены добровольно. Даже без разрешения судьи. То же самое касается и аккаунтов в социальных сетях. Политолог Михаил Карягин отмечает, что законодатели "старательно избегали давать точное определение неуважения, что дает возможность для очень широкого применения закона". Он также обеспокоен "внесудебным и превентивным характером блокировок с риском неуправляемости и произвола", - говорится в статье.

"Законодатели нацелились на онлайн-СМИ, не затрагивая традиционные медиа, которые и без того в значительной степени находятся под контролем. Федеральные государственные телеканалы или телеканалы, принадлежащие миллиардерам, близким к власти, вряд ли подпадут под действие закона. Дмитрий Скоробутов, бывший шеф-редактор новостной программы "Вести", которая выходит на государственном телеканале "Россия", пояснил газете Le Figaro, подтвердив свои слова документально, что Кремль ежедневно направляет инструкции самым влиятельным журналистам страны: какие темы надо обсуждать и под каким углом, а также то, какие вопросы запрещены для эфира", - передает Гриншпан.

"Блогеры и независимые сайты становятся мишенями потому, что их аудитория, в отличие от телевидения, растет, особенно среди молодежи, - указывает издание. - Многие высокопоставленные чиновники были ошарашены серией расследований "Фонда борьбы с коррупцией", проведенными командой оппозиционера Алексея Навального".

"Такие разоблачения по-прежнему раздражают российское население, чья покупательная способность снижается уже пять лет. Популярность Владимира Путина уменьшается и возвращается к уровню до аннексии Крыма, составляя примерно 66%. Поэтому Кремль, который контролирует как обе палаты парламента, так и весь политический аппарат, стремится усилить свой контроль над информацией с помощью масштабной системы мер, призванной заставить интернет замолчать. Но помимо вреда для очевидных мишеней нового законопроекта, по мнению политолога Константина Калачева, такая система мер фактически наносит ущерб авторитету самого руководства: "Их страх перед блогерами внушает мало уважения", - пишет Le Figaro.