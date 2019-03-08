В России общество фрагментировано и дезориентировано

"Начиная с 2014 года эволюция российского общества стала предметом различных интерпретаций национальных и международных наблюдателей", - пишет Татьяна Кастуева-Жан, директор Центра России и СНГ во французском Институте международных отношений (IFRI) на страницах издания Ouest-France.

"По мнению одних, России свойственна политическая апатия, она нуждается в патерналистском государстве, а также готова урезать свои гражданские и политические права в обмен на минимальные экономические и социальные гарантии. По мнению других, наоборот, российское общество обладает исключительной силой духа и жизнеспособностью, значительная его часть продолжает самоорганизовываться и оказывать сопротивление, несмотря на сложный экономический и политический контекст", - указывает автор статьи.

"Нынешнее российское общество представляется крайне фрагментированным и дезориентированным; его различные слои живут с разной скоростью и степенью открытости. Подобное расслоение формирует образ страны, неспособной определить траекторию своего развития, колеблющейся между открытостью и желанием замкнуться в себе. Кремль прежде всего стремится не расшатывать свою опорную базу, воздерживаясь от провоцирования движений, которые могут стать для него фатальными", - считает Костуева-Жан.

"Эта "стабильность", которую многие начинают сравнивать с "застоем" брежневской эпохи, по-прежнему важна для населения, которое всячески взывает к переменам, но не желает нести за них ответственность и риски, - отмечает эксперт. - "Темные годы" переходного периода 1990-х годов, которые российские власти продолжают использовать в качестве пугала, падение уровня жизни, локальные войны на периферии, утрата постсоветской Россией своего статуса сверхдержавы также заставляют многих россиян сожалеть об исчезновении СССР".

"Сегодня власть в России в большей степени определяется личностью президента, чем ее социальными институтами; в этих условиях грядущая преемственность (возможно, в 2024 году, в конце четвертого президентского срока Владимира Путина) рискует положить начало периоду экономических, социальных и политических потрясений. В таком контексте весьма вероятно, что стабильность, относительное процветание и возвращение международного престижа путинской эпохи оставят после себя немало ностальгических воспоминаний", - резюмирует Кастуева-Жан.