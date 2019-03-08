Женский день в России: лишь праздничные речи и цветочки

"Мужчины способны к удивительным метаморфозам, - пишет московский корреспондент австрийского издания Der Standard Андре Баллен. - Один из таких метаморфозов из года в год происходит в России 8 марта: скряги становятся щедрыми, мачо превращаются в настоящих кавалеров. В это время в Москве можно увидеть, как тысячи россиян спешат с тюльпанами и мимозами по мокрому снегу. Массово скупаются и раздариваются шоколад, парфюм, косметика, украшения, а с недавнего времени и электронные гаджеты".

Возникновение этого праздника в России непосредственно связано с революцией, повествует Баллен. "23 февраля 1917 года работницы и солдатские вдовы Петербурга провели демонстрацию против войны и в защиту своих прав, которая позднее переросла в забастовки и революционные митинги. Спустя четыре года большевики решили сделать этот день праздничным", а так как по новому календарю 23 февраля приходился на 8 марта, женский праздник стали отмечать именно в этот день.

"На самом деле женщины в Советском Союзе были более самостоятельны, чем женщины многих западных государств в то время, - отмечает журналист. - Бесплатные детские сады и школы позволяли женщинам заниматься своей профессией. Выполнялось и требование о выплате одинаковой зарплаты за одинаковую работу. (...) Правда, и Советский Союз был далек от настоящего равноправия, и реально существовавший социализм сильно ограничивал самореализацию".

"Не позднее 1966 года, когда женский день в Советском Союзе сделали выходным, он превратился в "фиговый листок" для политики. В этом ничего не поменялось и по сей день, - полагает Баллен. - Возможно, положение женщин в постсоветской России стало даже более трудным ввиду неустойчивой экономической ситуации".

"В преддверии праздника представительницам женского пола поют дифирамбы на корпоративах и обещают улучшение карьерных возможностей. Дома в этот день в порядке исключения мужчина берет на себя приготовление завтрака и мытье посуды. Когда мимозы и тюльпаны завянут, - пишет Баллен в заключение, - обо всем будет забыто - до следующего года".