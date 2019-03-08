Последняя надежда Манафорта сидит в Белом доме

"Размер наказания, вероятно, больше всего удивил самого Пола Манафорта", - пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Торстен Денклер. Его приговорили к 3 годам и 11 месяцам тюрьмы. "Если срок останется таким же, у бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа будут хорошие шансы провести закат жизни с своими внуками. Обвинители из команды спецпрокурора Роберта Мюллера требовали для него 19-25 лет лишения свободы. В следующем месяце Полу Манафорту исполнится 70 лет. С таким сроком он скорее всего не покинул бы тюрьму живым", - говорится в статье.

"Возможно, федерального судью Томаса Селби Эллиса охватило своего рода чувство жалости, когда в четверг в зале суда Александрии он увидел сидящего перед ним Манафорта. Как сообщают наблюдатели, якобы болеющего подагрой обвиняемого привезли на инвалидной коляске. Он был одет в зеленую форму заключенного (...). Его волосы больше не были окрашены в густой черный цвет, как еще девять месяц назад, когда он в последний раз зашел в зал суда, будучи на свободе. Они седые. А его голос больше не заполнял пространство, он был таким тихим, что судья был вынужден попросить Манафорта говорить несколько громче", - повествует Денклер.

Перед судьей предстал образ сломленного человека, отмечает издание. Тем не менее, среди шести бывших доверенных Трампа, которых отдал под суд спецпрокурор Мюллер, у Манафорта пока самый большой срок.

Сам Манафорт, продолжает Денклер, говорил на заседании лишь пару минут. Он не сказал ни слова раскаяния, на что обратил внимание и судья Эллис.

В этом деле о финансовом мошенничестве Манафорт не пошел на сделку со спецпрокурором Мюллером и, тем не менее, отделался мягким приговором. Однако, замечает Денклер, на следующей неделе ему предстоит еще одно судебное заседание. "Тогда Манафорт будет сидеть в Вашингтоне перед федеральным судьей Ами Джэксон, а она ранее проявляла мало сострадания к Манафорту. Именно по ее решению в июне 2018 года Манафорта поместили под стражу. В этом втором процессе Манафорт в сентябре практически в последнюю секунду признал себя виновным в заговоре против США и влиянии на свидетелей. Он также заявил и о своей готовности к сотрудничеству с Мюллером. Взамен Мюллер отказался от ряда пунктов обвинения".

"Правда, позднее его люди смогли доказать, что Манафорт неоднократно солгал им и ФБР, что подтвердила в середине февраля и судья Джэксон. Так, среди прочего, он умолчал о том, что передал некому Константину Климнику данные опросов, проведенных в рамках предвыборной кампании Трампа. Климнику приписывают хорошие связи с российскими спецслужбами. Таким образом, сделка с Мюллером оказалась недействительной", - говорится в статье.

В связи с этим на следующей неделе Манафорту грозит еще один срок. "В лучшем случае все ограничится примерно четырьмя годами, к которым приговорил его судья Эллис. В худшем случае судья Джэксон приговорит его к дополнительным десяти годам, что в общей сложности составит 14 лет. Если это произойдет, Манафорт выйдет на свободу только в возрасте 84 лет", - указывает журналист.

"Однако шанс у Манафорта все же есть: его мог бы помиловать президент США Дональд Трамп, - отмечает Денклер. - Этот шаг хорошо вписался бы в логику истории, которую Трамп рассказывает о расследовании Мюллера: все это якобы начатая демократами и направленная против него "охота на ведьм". К тому же помилование Манафорта направило бы сильный сигнал всем тем, кто все еще не может определиться, стоит ли им сотрудничать с Мюллером: не беспокойтесь, с вами ничего не случится".

После заседания в четверг адвокат Манафорта направил лишь один месседж ожидавшим перед зданием суда репортерам. "По его словам, в отношении его клиента отсутствуют доказательства сотрудничества между руководителем предвыборной кампании Манафортом и Россией. Это послание, - пишет Денклер в заключение, - недвусмысленно было направлено в адрес бывшего шефа Манафорта. Президента США Дональда Трампа".