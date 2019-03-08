Двойные стандарты Москвы

"Россия снова в боевом режиме, - пишет журналистка немецкого издания Die Tageszeitung Барбара Эртель. - На этот раз Кремль замахнулся для еще одного удара по интернету, то есть по фейковым новостям, которыми он кишит". Новый закон предполагает денежные штрафы, и "они настолько велики, что могут стоить жизни тем СМИ, которых они коснутся".

"Как обычно бывает в России, соответствующие места в тексте закона (...) намеренно сформулированы расплывчато, - отмечает журналистка. - По уважительной причине: так в будущем будет еще легче запрещать материалы, которые государство считает опасными - конечно, для себя и своего имиджа".

"Насколько хорошо уже сейчас функционирует мания контроля, показывает деятельность Роскомнадзора, который в прошлом уже неоднократно блокировал интернет-сайты. Это ведомство - кто бы мог подумать - будет ответственным и за реализацию новых положений", - говорится в статье.

"Примечательно во всем этом то, что создают и публикуют фейковые новости всегда исключительно оппозиционеры и критики режима, - указывает Эртель. - В этом снова видна она, двойная мораль, в которой Москва так охотно обвиняет упадочнический и постепенно разлагающийся Запад".

В этой связи, пишет журналистка, стоит вспомнить о сообщениях российских государственных СМИ в разгар войны на востоке Украины. Так, "кремлевское телевидение со всей серьезностью утверждало, что украинские фашисты распяли трехлетнего мальчика". "Подобные сообщения не имели абсолютно ничего общего с реальностью", - отмечает издание.