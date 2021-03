8 марта 2021 г. Хелен Уоррелл | Financial Times Лабораторные вирусы представляют "экзистенциальную угроз у", предупреждает эксперт по биологическому оружию "Лаборатории, работающие с новыми вирусами и другими опасными патогенами, должны находиться под более жестким контролем, чтобы предотвратить несчастные случаи или терроризм, которые могут спровоцировать новую пандемию, предупредил ведущий эксперт по биологическому оружию", - пишет Financial Times. "Я думаю, что мы должны рассматривать биологические опасности как экзистенциальную угрозу XXI века так же, какой была атомная наука в XX веке", - заявил Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий британской Химического, биологического, радиологического и ядерного полка британской армии. "Covid-19 подчеркнул угрозу, создаваемую высоко заразными вирусами, многие из которых изучаются или хранятся на объектах по всему миру с неадекватными протоколами безопасности, заявил де Бреттон-Гордон Financial Times. Хотя химические объекты находятся под пристальным наблюдением Организации по запрещению химического оружия, специального органа, который контролировал бы биологические лаборатории, нет. "Конвенция о биологическом оружии гласит, что вы должны придерживаться этих правил, вы должны следовать этим руководящим принципам, и если произойдет авария, вы должны сообщить о ней, но люди признали это лишь на словах", - сказал де Бреттон-Гордон, стоявший во главе ответных мер британской армии на атаки с применением сибирской язвы, зарина и хлорина в Ираке и Сирии, а также командовал батальоном НАТО быстрого реагирования ХБРЯ-защиты. "Возможность кражи, несчастного случая или утечки высока. Теперь, когда мы увидели, как быстро может распространяться патоген... нужно, чтобы наша безопасность была абсолютно герметичной", - подчеркнул он. (...) "Наиболее опасные патогены, такие как сибирская язва и лихорадка Эбола, содержатся в лабораториях с максимальной степенью защиты с уровнем биологической безопасности 4 - BSL-4, которых, согласно исследованию ВОЗ в 2017 году, насчитывается около 50 по всему миру, хотя в настоящий момент этот список устарел. К ним относятся Уханьский Институт вирусологии и Лаборатория оборонной науки и технологий Великобритании в Портон-Дауне. Лаборатории BSL-4 обычно подчиняются строгим регуляциям национальной безопасности и руководствам ВОЗ по биобезопасности, но стандарты не внедряются и не мониторятся на международном уровне. Единственные обязательные проверки проводятся в двух лабораториях, в которых хранятся последние оставшиеся запасы вируса оспы: в российском институте "Вектор" в Сибири и в Центре контроля заболеваний США в Джорджии. (...) Патогены, такие как грипп и ботулотоксин, обычно хранятся в менее безопасных лабораториях BSL-3, которые регулируются различными национальными директивами. Официальных оценок количества таких лабораторий в мире нет, хотя, по словам де Бреттона-Гордона, их число намного превышает 3 тыс.". (...) "ВОЗ сообщила FT, что она "очень серьезно" относится к вопросу биобезопасности лабораторий и "осведомлена о растущем спросе и интересе к лабораториям BSL-4". "В принципе, все существующие объекты BSL-4 или аналогичные объекты находятся под строгим контролем соответствующих национальных регулирующих органов, - заявила ВОЗ. - Вопрос о том, существует ли необходимость в дополнительной международной или всеобъемлющей нормативно-правовой базе, должен обсуждаться государствами-членами ВОЗ". (...) "В разгар кризиса Эболы 2014-2016 годов, по словам де Бреттона-Гордона, он консультировал службы безопасности США по поводу опасений, что террористы намеренно заразят террориста-смертника вирусом, прежде чем взорвать бомбу в замкнутом пространстве, таком как метро", - говорится в статье. "В то же время достижения в синтетической биологии привели к созданию новых искусственно созданных патогенов, которые, как он опасается, также могут быть использованы злонамеренно. "Возможно, до декабря 2019 года фокус служб безопасности был где-то еще, - сказал он. - Я почти уверен, что они сейчас очень серьезно относятся к этому вопросу". Источник: Financial Times