После кризиса Covid-19 Финляндия заблаговременно готова увековечить удаленную работу

"Многие финны, как работники, так и руководители, удовлетворены своим опытом удаленной работы с марта 2020 года и готовы увеличить ее долю", - пишет региональный корреспондент Le Monde Анна-Франсуаза Ивер.

"(...) Как минимум миллион финских работников, то есть половина из их общего числа, перешли на удаленную работу весной 2020 года: это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Экономисты видят в этом одну из причин устойчивости этой страны с 5,5 млн жителей перед лицом санитарного кризиса. Финляндия не только является государством с наименьшим количеством заражений в Европе по отношению к ее населению, но и ее ВВП в 2020 году упал всего на 3,2%", - говорится в статье.

"Почти год спустя для Йоханны Холмстрём, финансового директора шведской компании по недвижимости в Финляндии, пришло время подвести итоги: "Я немного скучаю по своим коллегам. Время от времени мы стараемся видеться. Но тут в Финляндии люди не очень общительные", - шутит она. В остальном она приятно удивлена: "Моя эффективность не хуже, а то и лучше, чем в офисе. Никто не приходит мне мешать, и я могу самоорганизоваться, как хочу. Иногда я провожу собрания, прогуливаясь вне дома".

"Она не единственная, кому понравился этот опыт. Согласно опросу, проведенному группой исследователей из разных финских университетов среди 1164 сотрудников, две трети из которых никогда не работали или редко работали дома до эпидемии, 85% были очень довольны в марте 2020 года и 86% в октябре", - пишет Le Monde.

"В целом, люди чувствуют, что они повысили свою продуктивность, улучшив при этом баланс между работой и личной жизнью", - резюмирует Кирсимарья Бломквист, профессор управления знаниями в Технологическом университете Лаппеэнранта на юге страны.

"(...) За последние десятилетия "структура рабочей силы сильно изменилась", - указывает Тарья Крёгер, эксперт Министерства экономики и занятости. Число "белых воротничков" увеличилось, а число "синих воротничков" уменьшилось. Увеличилось количество территорий, где можно работать дистанционно. Тот факт, что 99% домохозяйств имеют доступ к 4G и почти столько же к фиксированному широкополосному интернету, способствовал изменениям, а, по мнению Бломквист, определяющую роль также сыграла одна культурная особенность: "Уровень доверия в обществе здесь один из самых высоких в мире. А ведь доверие является основополагающим для успешной удаленной работы". Менеджер компании по производству медицинского оборудования Хели Толонен, которая открыла для себя удаленную работу во время пандемии, подтверждает: "Мои начальники не следят за тем, что я делаю, нахожусь я в офисе или на расстоянии. Они исходят из принципа, что мы делаем свою работу. Только результаты имеют значение".

"С 1996 года законодательство разрешает большинству финнов корректировать свой рабочий день, начиная или заканчивая на три часа раньше или позже. 1 января 2020 года вступил в силу новый закон, который формализует право работников на выбор, с согласия их начальников, где и когда они хотят выполнять не менее 50% своей работы. Реформа проводилась при поддержке социальных партнеров", - отмечает автор статьи.

"Мы думаем, что это очень хорошо, когда люди могут сами определять свое время, при условии, что все хорошо организовано", - комментирует Ану-Туйя Лехто, юрист профсоюзного центра SAK. Вице-президент Fortum Energy Group Арто Ряти соглашается: "Речь идет об эффективности. Люди разные, и задачи у нас разные". (...) Он считает, что пандемия показала важность коммуникации и лидерства: "Руководить командами на расстоянии - это не то же самое, что и лицом к лицу. Очень важно ставить четкие и конкретные цели".

Возникает еще один вызов: "Хотя у сотрудников, похоже, нет проблем с поддержанием уровня своей индивидуальной производительности, это не всегда так, когда речь заходит об инновациях и творчестве," - подчеркивает Бломквист. Над этой темой уже работают исследователи и социальные партнеры, убежденные в том, что будет не возврат назад, а эволюция работы в сторону "гибридной" формы - наполовину с личным присутствием, наполовину удаленная", - резюмирует журналистка.