Осторожно, вы на прицеле!

Дорожные работы и обливание кислотой: в России используются коварные способы, чтобы образумить молодежь, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстин Хольм.

"Как раз к началу теплого времени года в дороги в Москве становятся непригодными для проезда. Вот уже несколько лет подряд градоначальники перекапывают весь центр, чтобы сделать проезжую часть уже, а тротуары шире, заменяя при этом тротуарную плитку - которая пролежала там от силы года два - на новую", - отмечает Хольм.

По мнению студента Юрия, пишет автор, городские власти таким образом осваивают средства из госбюджета, пусть и увеличивают проблемы с пробками и парковочными местами, и одновременно препятствуют - например, благодаря "ремонту" Пушкинской площади - проведению протестных маршей. Юрий принимал участие в проходившей 26 марта акции протеста против коррупции.

В последние дни транспортный коллапс усиливается из-за репетиций парада, приуроченного к Дню Победы: 9 мая "празднуется со все возрастающей помпой по мере того, как само событие все дальше уходит в прошлое", пишет автор.

Организатор недавней акции протеста, борец с коррупцией и кандидат в президенты РФ Алексей Навальный стал жертвой нападения, в результате которого ему в лицо плеснули плохо смываемым антисептическим средством зеленого цвета, смешанным с кислотой. "Отважный оппозиционер сохраняет боевой настрой и чувство юмора, которые сделали его культовой фигурой молодого поколения. Если повреждения (роговицы в результате химического ожога. - Прим. ред.) будут необратимы, то "у России будет президент со стильным белым глазом", написал в сети Навальный, снабдив шутку обработанным в фотошопе снимком одноглазого Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора", - говорится в статье. Сам оппозиционный политик убежден, что за нападением на него стоят спецслужбы и правительство. В пользу этой версии говорит и отсутствие виновных. "Это предостережение, адресованное общественности: те, кто критикует режим, должны опасаться за свою физическую неприкосновенность, а их обидчики находятся под защитой", - пишет журналистка.

В число тех, кто подвергается нападениям, входят и критики грандиозного проекта "реновации", реализацией которого занят мэр Москвы Собянин; планы предусматривают снос пятиэтажек хрущевской эпохи и переселение их жителей в "небоскребы" без дворов и другой инфраструктуры, утверждает автор. Президент Путин лично дал Собянину "зеленый свет", а реализовывать проект будет администрация города, что само по себе вызывает сомнения, связанные с коррупцией. "Тем более опасной становится жизнь противников "реновации". Неизвестные подожгли квартиру одного из них, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова, активистка Кэри Гуггенбергер была избита, а Наталья Федорова из оппозиционной партии "Яблоко" - облита кислотой, в результате чего у нее также был диагностирован химический ожог глаз".

"Подобные акции устрашения, - продолжает Хольм, - приносят свои плоды. Авторитетная правозащитная организация "Мемориал", объявленная "иностранным агентом", вынуждена проводить церемонию награждения победителей проводимого по всей стране конкурса школьных сочинений "Человек в истории" на этот раз в помещении театра: руководство ранее зарезервированного зала в проведении мероприятия отказало. По телеканалу Ren-TV прошла передача о том, что конкурс якобы побуждает школьников к экстремизму".

По словам руководителя образовательных программ "Мемориала" Ирины Щербаковой, в последние годы в сочинениях, посвященных Второй мировой войне, стало больше пустых фраз, а "вместо живого описания ужасных событий во многих школах приветствуется пересказ выхолощенной героической мифологии".

"Россия хочет сделать привлекательной для молодежи войну и в качестве профессиональной перспективы, - считает автор. - С начала украинского конфликта по всей стране создаются военно-патриотические клубы для школьников - в детский садах Ростова и Череповца даже проводятся парады маленьких защитников Отечества. За всей этой деятельностью стоит организация под названием "Юнармия", принимающая в свои ряды школьников от 10 до 18 лет и обучающая их обращаться с автоматом Калашникова и направлять его на врага. На сегодняшний момент организация насчитывает 42 тыс. членов".

В подмосковном военно-тренировочном парке "Патриот сооружен макет берлинского Рейхстага - чтобы у членов "Юнармии" был подходящий объект для тренировки навыков взятия штурмом. "Примечательно, что символичный тренировочный макет имеет не купол образца 1945 года, а крышу сегодняшнего здания, где заседает Бундестаг", - замечает в заключение Хольм.