Эрик Трамп говорил, что поля для гольфа, принадлежащие его семье, привлекли финансирование из России

"Три года назад Эрик Трамп сказал, что Trump Organization получила "все средства, какие были нужны" для ее проектов по созданию полей для гольфа, из России, сообщил писатель, вспоминающий историю встречи с Дональдом Трампом и его сыном в 2014 году, - передает Мартин Пенгелли в The Guardian. - Этот автор также сказал, будто Дональд Трамп "бросил фразу, что у него есть доступ к 100 млн долларов".

"Автор книг о гольфе Джеймс Додсон выступал по бостонской национальной радиостанции WBUR-FM в пятницу. Соавтор автобиографии Арнольда Палмера описал свой визит в гольф-клуб Trump National Golf Club Charlotte в Северной Каролине", - говорится в статье.

"Трамп ходил взад-вперед, говоря своим новым членам, что они - часть лучшего клуба в Северной Каролине, - сказал Додсон. - И при первой встрече я спросил... Ну, знаете, это был журналист во мне... я спросил: "Что вы используете, чтобы платить за эти поля?" - и он просто так бросил, что у него есть доступ к 100 млн долларов".

"Эрик Трамп, младший сын президента, теперь являющийся исполнительным вице-президентом Trump Organization, также присутствовал при этом", - говорится в статье.

Додсон поделился: "Когда я сел в гольф-кар вместе с Эриком, когда мы уезжали [играть], я сказал: "Эрик, кто финансирует? Я знаю, что никакие банки - из-за рецессии, большой рецессии - не имеют касательства к полям для гольфа. Знаете ли, никто не финансирует никакое строительство для гольфа. Последние четыре-пять лет это мертвяк. И вот что он сказал. Он сказал: "Ну, мы не полагаемся на американские банки. Мы получаем все финансирование, какое нам нужно, от России". Я сказал: "Правда?" - и он ответил: "О да. У нас есть парни, которые очень, очень любят гольф, и они по-настоящему вложились в наши программы. Мы ездим туда все время". Итак, это было три года назад, это было довольно интересно".