8 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Победа Макрона - благо для ЕС, но не для России "Добро пожаловать в Европу в режиме ускорения!" - пишет о выборе французов Die Zeit. WSJ полагает, что "абсолютный интернационалист" Макрон готов к "столкновениям с двумя соперниками-националистами на мировой арене - Трампом и Путиным". Корреспондент Le Monde в Москве поражена, что злобные нападки на будущего президента Франции в российской прессе нарастали вплоть до дня голосования. "Убедительная победа на выборах президента Франции Эммануэля Макрона, 39-летнего политического неофита, преданного Евросоюзу, экономическим реформам и традиционному либерализму, принесла гигантское облегчение каждому, кто боялся, то Франция может стать одной из стран, поддавшихся волне популизма, национализма и антиглобализма", - говорится в редакционной статье The New York Times. Макрону предстоит иметь дело с "грозными испытаниями", поскольку многие французы ощущают себя брошенными на произвол судьбы перед лицом глобализации, экономической стагнации, неотзывчивости правительства, безработицы, безликого терроризма и прилива мигрантов. "На сегодняшний момент мы удовлетворены, - пишут авторы статьи: - несмотря на упадок традиционных партий, заметное беспокойство французской и европейской публики и несмотря на взлом электронной почты (в связи с которым люди указывали пальцами в знакомую сторону - на Москву), французские избиратели не соблазнились националистскими иллюзиями и выбрали юного и оптимистичного президента, который верит, что Франция должна оставаться открытой, прогрессивной, толерантной и европейской". Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции - благо для Франции и сигнал к пробуждению для Европы. Новый президент будет стимулировать дебаты вокруг обновления Евросоюза, уверен журналист Die Zeit Штеффен Добберт. "Итак, новый президент Франции - политик не правый и не левый, еще не достигший и 40 лет, не возглавляющий ни одну из партий и восторженно воспринимающий европейскую идею", - пишет автор. "Страна, которую он возглавит, расколота и нуждается в реформах. Более 10 млн французов проголосовали за Марин Ле Пен. У Макрона пока нет даже большинства в парламенте", - отмечает Добберт. "Макрону удалось воспользоваться кризисом политического истеблишмента, с улыбкой обойти то, что осталось от лагеря социалистов, придерживаясь при этом либерального проевропейского курса, и стать в ускоренном режиме преемником Франсуа Олланда, - говорится в статье. - Добро пожаловать в Европу в режиме ускорения!" Макрон хочет продолжить интеграцию еврозоны, выстроить единую экономическую политику, сообщает автор. После его победы более вероятным будет появление должности министра финансов ЕС, усиление позиций Европарламента и "перестройка национальных армий с прицелом на многонациональные силы". Победа Макрона идет в русле процесса "европеизации национальных политиков". Многие люди еще противятся интернационализации, "позволяя таким националистам, как Ле Пен, Петри или Вилдерс, заманить себя лживыми обещаниями. Но возможности вернуться в прошлое никогда не было. История движется только вперед. Макрон понял это и превратил это знание в новый политический стиль", - пишет Добберт. ЕС скоро получит обновленную франко-немецкую ось, которая будет заниматься будущим европейским проектом, заключает он. Избранный президент Франции Эммануэль Макрон, абсолютный интернационалист, возглавляет команду, ориентированную на столкновения с двумя соперниками-националистами на мировой арене - президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным", - пишет The Wall Street Journal. "От изменения климата до войны с Сирией, международной торговли и конфликта на Украине, Макрон обозначил позиции, иногда противоречащие позициям двух лидеров и заочно вступил в конфликт с обоими в ходе предвыборной кампании", - отмечают авторы статьи Мэттью Долтон и Пол Сонн. Теперь у Макрона есть мандат на осуществление внешнеполитической программы, которая в основном сохраняет статус-кво, сложившийся при Франсуа Олланде, но "отношения Франции с Россией при Макроне рискуют ухудшиться", отмечают авторы. "Напряженность может еще больше обостриться, если французские власти придут к заключению, что массовая хакерская атака на партию Макрона на исходе его кампании была осуществлена российскими агентами", - предполагают журналисты. Макрон обещал сохранить санкции ЕС против России, говорится далее. По вопросу о войне в Сирии он заявил, что "у сирийского народа есть один враг - и это Башар Асад". Несмотря на критику Трампа, Макрон обещал сотрудничать с американским президентом, пишет издание. "Хотя они резко расходятся по вопросам торговли, глобализации, изменения климата и иммиграции, и Макрон, и Трамп выразили желание активизировать усилия НАТО по борьбе с терроризмом и более энергично сражаться с исламистским экстремизмом", - говорится в статье. "В воскресенье, 7 мая, российские проправительственные СМИ, вынужденные смириться с победой Макрона, объявили о результатах французских президентских выборов, не скрывая досады", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро. "Они заслужили Макрона" - под таким заголовком публикует комментарий таблоид "Комсомольская правда". "Французы выбрали резинового Макрона и теперь будут страдать в аду глобализации", - передает корреспондентка. - За несколько часов до начала празднования 9 мая, когда в России отмечают победу во Второй мировой войне, газета подает реплику: "Они не заслуживают демократии, оплаченной жизнью миллионов советских солдат". "В любом случае, на выборах во Франции победила женщина. Этой женщиной является Меркель..." - так отреагировал в своем аккаунте в Twitter сенатор Алексей Пушков. Победа Макрона "была предсказуема и закономерна, особенно в условиях когда для достижения такого результата были брошены все пропагандистские ресурсы не только во Франции, но по всей Европе", заявил Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам. И подчеркнул: "Это было голосование скорее не за Макрона, а против возможного повторения сценария Brexit в Пятой республике". "За двое суток до голосования нападки на Макрона в российской прессе проводились с усиленной злобой, - свидетельствует журналистка. - Так, 4 мая "Комсомольская правда", не колеблясь, описывала будущего французского президента как "куклу Ротшильда", "типичного психопата", "человека с веселыми телячьими глазами", давая слово общеизвестному антисемиту Алену Соралю, представленному как "один из лучших аналитиков Франции". "Конечно, Владимир Путин в ближайшие часы, как того требует обычай, отправит поздравительную телеграмму новому президенту Франции. Однако слова российского президента, который принял в Кремле кандидатку "Национального фронта" Марин Ле Пен в разгар президентской кампании, судя по всему, будут лишены теплоты", - пишет Мандро. Его главный оппозиционер Алексей Навальный так встретил эту новость: "Спартак" - чемпион, Макрон - президент. Хороший день". Также по теме: MacronLeaks, хакерское заражение (Libération)