Возмущение в Москве после указа о сносе хрущевок

"Нет депортации!" - кричат жители 8 тыс. домов, которым угрожает снос, говорится в репортаже корреспондента Le Figaro в Москве Пьера Авриля.

"Светлана, ее муж и трое детей вот уже 14 лет живут в квартире площадью в 35 кв. метров. Белье сушится у входа к главную комнату, вокруг - голые стены. Каждую ночь через фанерные перегородки семейная пара слышит лай соседской собаки. В их московском квартале Зюзино много зелени, но их дом обветшал, подобно другим десяти тысячам жилых зданий столицы, которые Никита Хрущев приказал срочно выстроить в 1960-е годы. В ту эпоху "наступление коммунизма" считалось делом двух десятилетий, и за тот промежуток времени, который отделял от этого светлого будущего, надо было расселить советских граждан с малыми затратами, - говорится в статье. - 60 лет спустя коммунизм так и не наступил, а Светлана по-прежнему живет в тесноте".

21 февраля Владимир Путин, который намерен в будущем году пойти на четвертый президентский срок, гордо заверил, что в ближайшие 20 лет будет снесено 8 тыс. хрущевок, а их 1,6 млн - переселены, по возможности, "в тот же район". Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что "мы имеем основание говорить, что это народный проект", передает журналист.

Кремль рассчитывал сделать электоральный подарок, но вместо благодарности пожинает возмущение. Светлана с удовольствием переехала бы в новую квартиру, но после стольких обманутых надежд заявляет, что "больше не верит" обещаниям аппаратчиков, передает журналист. Ее мнение разделяет меньшая часть общественности - другой лагерь состоит из противников сноса хрущевок, чьи дома достаточно крепкие. Они отказываются быть "депортированными" или выступают против "коррупции", сопровождающей этот проект. Все вместе образуют протестный фронт, который, по мнению многих политологов, угрожает перерасти в бунт", - передает Авриль.

"Наша власть умеет только воровать. Им неинтересно вступать с нами в диалог, да они и неспособны. В результате они создают такую ситуацию, когда все выступают против них", - ругается Лариса Максимова, другая жительница Зюзино.

"Поспешный характер указа о сносе пятиэтажек, принятого с неосоветским пылом, бросается в глаза заинтересованных лиц. Жители, большинство которых после развала СССР стали собственниками своих квартир, приравнивают проект о сносе их домов к "экспроприации". Они считают "неконституционными" планы переселения, которые запрещают заинтересованным лицам выбирать свое будущее место жительства", - говорится далее.

"В префектуре Бутырского района один пенсионер обозвал префекта "рейдером", а другого служащего "вором", - описывает журналист. - Жители размахивали плакатами с надписью "Нет депортации". "То, что вы делаете, напоминает коллективизацию 1928 года", - заявила одна жительница.

Постепенно официальные лица идут на попятную. "Только те, кто проголосует за снос, будут переселены", - попытался успокоить людей префект Валерий Виноградов, который собирается открыть прием обращений по интернету. Однако при отсутствии института управления многоквартирным домом сложно представить, как могут быть воплощены в реальность подобные обещания", - комментирует Авриль.

"Известное своими журналистскими расследованиями издание "Новая газета" обвинило мэра Москвы в организации имитации открытого собрания исключительно с телевизионными целями. Теперь уже многие сомневаются, что план по сносу пятиэтажек, задуманный Путиным на срок в четыре пятилетки, будет доведен до конца", - заключает корреспондент.