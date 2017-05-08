MacronLeaks, хакерское заражение

"Эксперты задумываются о цели новой попытки дестабилизации кандидата движения "Вперед!", которая имела место в пятницу вечером, за несколько часов до окончания официальной президентской кампании. Некоторые видят в этом суровое предупреждение перед парламентскими выборами", - пишут журналисты Liberation Пьер Алонсо и Амаэль Гитон.

"Несколько месяцев присутствовал страх, что французская президентская кампания станет объектом пертурбаций, сравнимых с теми, которые сотрясли американскую избирательную кампанию и привели к обвинению России в попытках дестабилизации, - говорится в статье. - Невзирая на некоторые тревожные ситуации, Франция, казалось, этого избежала. Так было до периода между двумя турами голосования. Сначала появился слух о существовании у Эммануэля Макрона офшорного счета на Багамах, который в среду вечером молниеносно распространился по соцсетям. А в пятницу, за несколько часов до закрытия официальной президентской кампании, в сети появилось множество документов, исходящих от движения "Вперед!" и транслируемых под хэштегом "#MacronLeaks", - говорится в статье.

"Незадолго до полуночи, в начале периода молчания, предписанного командам кандидатов, предвыборный штаб Макрона заявил "о массированной и организованной хакерской атаке", которая велась "вот уже несколько недель посредством взлома личной и профессиональной электронной переписки нескольких ответственных руководителей движения", передают журналисты.

"На данный момент подробности скудны, - отмечают авторы статьи. - Команда кандидата упоминает о "хакерской атаке", пока не давая уточнений. По нашим данным, сотрудники Национального агентства Франции по безопасности информационных систем (ANSSI), французского жандарма в сфере кибербезопасности, были спешно отправлены в штаб "Вперед!", чтобы провести расследование после обращения о принятии дела к производству со стороны Комиссии по контролю за избирательными кампаниями французских президентских выборов (CNCCEP)". Издание отмечает: "Впервые высшие ответственные должностные лица государства рассматривают риск кибератак и вмешательств в демократический процесс посредством информационного пиратства".

В период между первым и вторым турами голосования японская компания - разработчик программного обеспечения для кибербезопасности Trend Micro опубликовала доклад, освещающий предыдущие кибератаки на движение "Вперед!", говорится в статье.

TrendMicro приписывает эти атаки хакерской группе PawnStorm, связанной, по мнению американских властей, с российской военной разведкой ГРУ. По мнению Вашингтона и многих компаний по кибербезопасности, та же группа осуществила взлом переписки Национального комитета Демократической партии США (DNC), после чего электронные сообщения были распространены сайтом WikiLeaks. Сходство с кибератакой против команды Макрона поразительное, но недостаточное для того, чтобы сделать заключение о новом вмешательстве России, говорится в статье. Директор Trend Micro по стратегии в Южной Европе Лоик Гезо указал журналистам Libération на то, что "формально ничто не позволяет связывать эти атаки с группой Pawn Storm".

"Распространение MacronLeaks чрезвычайно напоминает то, как в среду разносился слух о мнимом офшорном счете кандидата. В пятницу с 20:35 по французскому времени отправной точкой стали сообщения на анонимном форуме 4chan в его "политически некорректной" рубрике, служащей прибежищем англоязычных крайне правых, - говорится в статье. - Материалы описаны как "мейлы, а также подлинные документы и фотографии", исходящие из предвыборного штаба Эммануэля Макрона".

"При этом в динамике распространения важнейшую роль сыграл такой участник, как WikiLeaks. Начиная с 21:30 организация Джулиана Ассанжа стала выкладывать в Twitter ссылки на документы, уточняя: "Возможно, это шутка 4chan. Мы проверим". В пятницу вечером, - продолжают журналисты, - первый вывод WikiLeaks состоял в том, что документы MacronLeaks слишком запоздали для того, чтобы повлиять на голосование во Франции, и они будут использованы для повышения "враждебности в отношении России и расходов на наблюдение".

Редакция Libération смогла получить доступ к документам, которые требуют исследовательской работы, проверки и сопоставления, что невыполнимо в короткий срок, тем более, когда основным заинтересованным лицам запрещено высказываться до 20:00 вечера воскресенья, говорится в статье. Как бы то ни было, до сих пор не всплыла на поверхность никакая взрывоопасная информация на основании этих архивов, где содержатся многие персональные данные (электронные адреса, номера телефонов, банковские реквизиты, график выплаты зарплат). "Остается один действительно важный вопрос: это окончательный расчет или предостережение о чем-то готовящемся во время предстоящего политического цикла, который завершится парламентскими выборами?" - задается вопросом один источник из французских органов безопасности.

"В пятницу вечером прокуратура Парижа начала следствие в отношении кибератак и "посягательства на неприкосновенность тайны переписки". С учетом трудности обнаружения следов кибератак оно рискует затянуться и нет никаких гарантий, что будут собраны формальные доказательства о начальном адресе кибератаки, не говор уж о возможном заказчике. Это одна из причин, по которой французские власти, как правило, с большой осторожностью высказываются в отношении возможного источника", - комментируют журналисты.

В субботу отреагировал Франсуа Олланд. "Мы знали, что во время президентской кампании бывают такие риски, потому что это уже случалось в других местах", - заявил уходящий президент. И добавил: "Ничто не останется без ответа".