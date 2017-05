8 мая 2017 г. Редакция | The New York Times Франция выбрала Эммануэля Макрона "Убедительная победа на выборах президента Франции Эммануэля Макрона, 39-летнего политического неофита, преданного Евросоюзу, экономическим реформам и традиционному либерализму, принесла гигантское облегчение каждому, кто боялся, то Франция может стать одной из стран, поддавшихся волне популизма, национализма и антиглобализма, которая прокатилась по западным демократиям", - отмечает редакция The New York Times. Указав, что на результаты выборов не повлиял или почти не повлиял "загадочный, произведенный в последний момент" взлом электронной почты, авторы утверждают, что победа Макрона - "это победа надежды и оптимизма над страхом и реакцией, европейского будущего - над обиженной изоляцией". По словам журналистов, Макрону предстоит иметь дело с "грозными испытаниями", поскольку многие французы ощущают себя брошенными на произвол судьбы перед лицом глобализации, экономической стагнации, неотзывчивости правительства, безработицы, безликого терроризма и прилива мигрантов. "На сегодняшний момент мы удовлетворены, - пишут авторы статьи: - несмотря на упадок традиционных партий, заметное беспокойство французской и европейской публики и несмотря на взлом электронной почты (в связи с которым люди указывали пальцами в знакомую сторону - на Москву), французские избиратели не соблазнились националистскими иллюзиями и вместо этого выбрали юного и оптимистичного президента, который верит, что Франция должна оставаться открытой, прогрессивной, толерантной и европейской". Источник: The New York Times