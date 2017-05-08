Джон Подеста: "Я чувствую себя ужасно!"

Джон Подеста, руководитель предвыборного штаба Хиллари Клинтон, говорит в интервью Der Spiegel о поражении кандидата от Демократической партии США на президентских выборах и допущенных ошибках.

По мнению Подесты, единственной константой политики Трампа является "его непредсказуемость". "Так было еще в ходе его избирательной кампании, но у меня создается впечатление, что бремя президентства усилило эту тенденцию до состояния перманентной суеты".

"Как долго вы привыкали к мысли, что Дональд Трамп сидит в Овальном кабинете?" - спросили журналисты.

"Я до сих пор не могу к этому привыкнуть, - ответил Подеста. - Не могу вспомнить, когда с того момента, как я пришел в политику, ситуация была бы столь опасной".

"Трамп вспыльчив и импульсивен. Любая ошибка в оценке ситуации, допущенная им, может привести к новому конфликту с Северной Кореей. Единственное, что успокаивает: по всей видимости, он прислушивается к разумным представителям своего кабинета - к министру обороны Джеймсу Мэттису или советнику по нацбезопасности Герберту Маккастеру, - сказал руководитель предвыборного штаба Клинтон. - Однако и это не удерживает его, например, от того, чтобы ночью позвонить филиппинскому диктатору Родриго Дутерте и пригласить его в Белый дом, не уведомив администрацию".

Трамп не уважает "нашу правовую государственность", уверен Подеста. "Он подвергает критике судей, если они принимают решения, которые ему не подходят. Критикует свободу слова. Я считаю, самая большая опасность кроется в том, что подобное грубое поведение, которое демонстрирует Трамп, становится привычным".

По мнению Подесты, Трамп за короткое время может уничтожить то хорошее, что оставил после себя его предшественник. "Думаю, четыре года при Трампе мы в состоянии пережить, но для этого нам потребуются сильные мэры, губернаторы и генеральные прокуроры, которые могли бы противостоять его решениям", - сказал он.

Комментируя свои заявления, в которых он сравнивает Путина с Трампом, Подеста пояснил, что "имел в виду попытки обоих политиков манипулировать общественным мнением. Я думаю, Дональд Трамп осознанно копирует авторитарный стиль. Он делает вид, что не может верить никому и ничему, даже вроде бы проверенным источникам. Он просто все подвергает сомнению - особенно ту информацию, которая ему не по душе. Хиллари Клинтон получила на выборах на 3 млн больше голосов, чем он? Сфабрикованные новости! Получается, что он насаждает недоверие к демократическим процессам и самой демократии".

"Мы знали, что к кандидатуре Трампа как к конкуренту следует относиться всерьез, - комментирует Подеста прошедшие выборы. - Он смог объединить за собой Республиканскую партию, существовали электоральные группы, на которые он мог рассчитывать. Но Клинтон выиграла все три теледуэли, мы опережали Трампа по результатам опросов. (...) К решающей ночи на 8 ноября мы пришли с чувством, что победим".

Сегодня Подеста признает, что "тогда в этой уверенности присутствовало и стремление выдать желаемое за действительное. Для нас невозможно было поверить, что проигрыш вообще возможен".

Отвечая на вопрос журналистов о том, стали ли заявления директора ФБР Джеймса Коми о новом витке расследований в связи с утечкой служебной переписки Клинтон решающими для исхода выборов, Подеста указал, что они определенно сказались даже на результатах опросов, разница между Клинтон и Трампом заметно сократилась. "Для меня это необъяснимо, в частности из-за того, что ФБР так и не опубликовало результаты расследований в связи с российскими связями Трампа, хотя начаты они были еще летом (2016 года). Были ли заявления Коми тем "перышком", которое сломало хребет верблюду? Я не знаю - но независимые аналитики говорят, что они сыграли решающую роль".

"Мы сразу осознали политическую взрывную силу аферы вокруг частной переписки Клинтон. Но когда ФБР начало расследование и приступило к анализу переписки, у нас уже были связаны руки", - рассказал Подеста. "Если бы я мог все переиграть, я бы сразу опубликовал эти письма, (...) все могли бы убедиться, что там не было никаких тайн", - сказал он в интервью.

Впредь Западу надо будет считаться с хакерскими атаками со стороны Москвы, считает он: "Мы видим сегодня это на примере Франции: были атакованы сервера штаба независимого кандидата Макрона. Намерение, которое стоит за этим, очевидно: ослабить ЕС, НАТО, западные альянсы. Это очень опасная тенденция для нашей демократии". "Я выступаю с требованием, чтобы правительство обнародовало все секретные документы, касающиеся предполагаемого влияния России на ход выборов в США, а наш Конгресс создал бы независимую комиссию по расследованию - по примеру той, которая занималась расследованием событий 11 сентября 2001 года", - сообщил Подеста.

Глава штаба Клинтон признал, что в ходе предвыборной кампании было допущено много ошибок. "Мы недостаточно активно работали в штате Висконсин", а также "позволили Трампу навязать свою программу: он был тем, кто определял то, как пишут и сообщают о выборах, он превратил предвыборную кампанию в реалити-шоу". "СМИ, - уверен Подеста, - стали подельниками Трампа, предоставив ему много эфирного времени".

"Я, как и прежде, уверен: Хиллари Клинтон стала бы блестящим президентом. Она убедительно отстаивает свои ценности, знает, как работают политические механизмы, у нее много опыта. Она была и остается очень эффективной - как будучи сенатором, так и главой Госдепа: она решает проблемы. У нее есть все задатки и качества для этой должности", - уверен Подеста.

Политик чувствует и свою вину за то, что президентом США стал Дональд Трамп. "Я чувствую себя ужасно. Я подавлен. Мы хотели победить и оказались несостоятельными. Меня угнетает одна мысль о том, что мы отдали Трампу ключи от Белого дома и доступ к ядерному чемоданчику. (...) Мы полгода пытались доказать, что Трамп не имеет достаточной квалификации и не годится на должность президента США. Я и до сих пор так считаю, - подчеркнул Подеста. - Он не обладает необходимыми чертами характера, и у него нет необходимых для этого знаний".