8 мая 2017 г. Мэттью Долтон, Пол Сонн | The Wall Street Journal Избранный президент Франции Эммануэль Макрон готов к столкновению с соперниками на мировой арене "Избранный президент Франции Эммануэль Макрон, абсолютный интернационалист, возглавляет команду, ориентированную на столкновения с двумя соперниками-националистами на мировой арене - президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным", - пишет The Wall Street Journal. "От изменения климата до войны с Сирией, международной торговли и конфликта на Украине Макрон обозначил позиции, иногда противоречащие позициям двух лидеров и заочно вступил в конфликт с обоими в ходе предвыборной кампании", - отмечают авторы статьи Мэттью Долтон и Пол Сонн. "[Трампу] следует быть немного скромнее, - заявил Макрон в январе, защищая ЕС от критики американского президента. - Господин Трамп, не забывайте, чем вы нам обязаны, - свободой, вашим существованием. Господин Трамп, посмотрите на свою историю, это история Лафайета, это наша история!" Теперь у Макрона есть мандат на осуществление внешнеполитической программы, которая в основном сохраняет статус-кво, сложившийся при нынешнем президенте Франсуа Олланде, говорится в статье. "Несмотря на эту преемственность, отношения Франции с Россией при Макроне рискуют ухудшиться", - отмечают авторы. В ходе кампании его партия обвиняла российское правительство в использовании поддерживаемых государством СМИ для распространения клеветнических слухов о нем. "Напряженность может еще больше обостриться, если французские власти придут к заключению, что массовая хакерская атака на партию Макрона на исходе его кампании была осуществлена российскими агентами", - предполагают журналисты. Макрон обещал сохранить санкции ЕС против России, говорится далее. По вопросу о войне в Сирии он не продемонстрировал желания оставлять у власти союзника Путина Башара Асада, заявив, что "у сирийского народа есть один враг - и это Башар Асад". Несмотря на критику Трампа, Макрон обещал сотрудничать с американским президентом, пишет издание. "Хотя они резко расходятся по вопросам торговли, глобализации, изменения климата и иммиграции, и Макрон, и Трамп выразили желание активизировать усилия НАТО по борьбе с терроризмом и более энергично сражаться с исламистским экстремизмом, что станет серьезным вызовом для нового французского лидера, чья страна столкнулась с одной из самых острых угроз доморощенного терроризма в Европе", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal