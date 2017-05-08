Вперед, Европа!

Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции - благо для Франции и сигнал к пробуждению для Европы. Новый президент будет стимулировать дебаты вокруг обновления Евросоюза, уверен журналист Die Zeit Штеффен Добберт.

"Итак, новый президент Франции - политик не правый и не левый, еще не достигший и 40 лет, не возглавляющий ни одну из партий и восторженно воспринимающий европейскую идею", - пишет автор.

"Страна, которую он возглавит, расколота и нуждается в реформах. Более 10 млн французов проголосовали за Марин Ле Пен. У Макрона пока нет даже большинства в парламенте", - отмечает Добберт.

Новый президент Франции находится в самом начале пути. "Ему понадобился год, чтобы из ничего сформировать новое политическое движение и, возглавив его, стать самым влиятельным человеком во Франции и одним из важнейших политиков в Европе, - говорится в статье. - Макрону удалось воспользоваться кризисом политического истеблишмента, с улыбкой обойти то, что осталось от лагеря социалистов, придерживаясь при этом либерального проевропейского курса, и стать в ускоренном режиме преемником Франсуа Олланда. Добро пожаловать в Европу в режиме ускорения!"

По мнению автора публикации, Макрон намерен исправить "историческую ошибку Франции, сказавшей "нет" настоящему союзу более 60 лет назад". Сегодня Макрон "хочет продолжить интеграцию еврозоны, создать наряду с единой финансовой политикой единую экономическую политику. После его победы более вероятным будет появление такой должности, как министр финансов ЕС (...), а также усиление позиций Европарламента и перестройка национальных армий с прицелом на многонациональные силы".

Победа Макрона, уверен Добберт, идет в русле процесса "европеизации национальных политиков. Даже евроскептики объединяются на европейском уровне".

"Люди теперь не живут всю жизнь на одном месте, - поясняет автор. - Они объединяются, используют возможности, предоставляемые цифровыми технологиями, становятся частью процесса интернационализации. (...) Многие еще противятся этому, позволяя таким националистам, как Ле Пен, Петри или Вилдерс, заманить себя лживыми обещаниями. Но возможности вернуться в прошлое никогда не было. История движется только вперед. Макрон понял это и превратил это знание в новый политический стиль", - пишет автор.

ЕС скоро будет иметь обновленную франко-немецкую ось, которая будет заниматься будущим европейским проектом.