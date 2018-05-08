Почему мы не обнаруживаем инопланетные цивилизации? Может быть, виновата гравитация?

Почему мы до сих пор не обнаружили присутствие инопланетных цивилизаций? - вопрошает ABC в статье, подготовленной неназванными журналистами редакции. Может быть, наши приборы для этого не годятся или расстояния слишком велики?

Новая гипотеза содержится в недавнем исследовании, опубликованном на сайте ArXiv и присланном в International Journal of Astrobiology.

"Вероятно, на более массивных планетах космические полеты обходятся во много крат дороже, - сказал в интервью Space.com независимый исследователь Михаэль Хиппке. - Поэтому у таких цивилизаций не будет спутникового телевидения, экспедиций на Луну или космических телескопов наподобие "Хаббла".

Издание напоминает, что исследователи обнаружили за пределами Солнечной системы много планет, в том числе так называемые "супер-Земли". "Они скалистые, их масса не менее чем в 10 раз превосходит массу Земли", - пишет издание. По предположению Хиппке, на таких планетах гравитация - большая помеха для развития космических полетов, а, возможно, и для развития цивилизации в целом.

Хиппке подсчитал: на планете "Кеплер-20б", которая на 70% больше Земли и в 10 раз тяжелее нее, для выхода на орбиту ракета должна развить скорость 96648 км/ч - в 2,4 раза выше, чем на Земле. Это означает, что многократно вырастут затраты горючего и размер ракеты.

"Крайне маловероятно, что цивилизации супер-Земель исследуют звезды", - заключил Хиппке в интервью Daily Mail.