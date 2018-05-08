На четвертой президентской инаугурации Путин ратует за повышение качества жизни

"В инаугурационной речи в этот понедельник в Кремле Владимир Путин, контролирующий власть в России с 2000 года, пообещал сделать приоритетным повышение качества жизни своих соотечественников", - пишет корреспондент El Pais Пилар Бонет. "На торжественной церемонии лидер прибег к националистической риторике, сравнил свою страну с "птицей феникс" и ратовал за преемственность тысячелетних традиций, одновременно стремясь преодолеть "вызовы" будущего. Спустя несколько часов Путин ожидаемо предложил переназначить Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, который тот занимает с 2012 года", - говорится в статье.

"Теперь главное неизвестное - какие изменения произойдут в кабинете министров, чтобы придать достоверность идее "прорыва", - пишет автор, поясняя, что Путин несколько раз повторил это слово в своей речи.

В период между инаугурациями 2012 и 2018 года произошли "события, кардинально изменившие постсоветскую эволюцию России и ее место в системе международных отношений: военное вмешательство России на Украине в поддержку местных сепаратистов и аннексия Крымского полуострова", пишет Бонет, напоминая о санкциях, контрсанкциях и разрыве многочисленных связей России и Запада.

"Путин не изоляционист - он стремится изменить действующие правила игры, чтобы вернуть России одну из главных ролей при принятии крупных решений глобального характера", - говорится в статье. На исключение из G-8 российский лидер ответил укреплением своих позиций в других регионах и с другими партнерами (страны БРИКС, в том числе Китай, а также Турция и Иран).

"Внешняя политика Путина, подпитываемая националистической риторикой (Россия "встала с колен"), имеет социально-экономические издержки для предпринимателей и населения, хотя общество не всегда улавливает связь между политикой и риторикой", - отмечает Бонет.

Инаугурации "предшествовали протесты граждан - акции, которые, при всей своей малочисленности, имеют широкий географический разброс и привлекают молодежь, совсем юных участников, а также высококвалифицированных специалистов, которых тревожат нарастающие помехи для модернизации страны, создаваемые во имя безопасности", пишет журналистка.

"Если основной закон страны не будет изменен вновь, Путин вступил в свой последний президентский срок", - говорится в статье. Однако многие сомневаются, что Путин действительно собирается на пенсию.

Аналитик Константин Гаазе написал: "В ближайшие годы президент попытается убедить нас (и самого себя), что в 2024 году готов уйти и ищет преемника. Но, увы, все эти разговоры, слухи, многозначительные намеки будут лишь дымовой завесой. Это уже можно понять по тому, как президент ведет себя с членами правительства во время дебатов о реформе и вариантах развития страны". По словам автора, на повестке дня - повышение существующих налогов, введение новых налогов и увеличение пенсионного возраста ради того, чтобы увеличить поступления в бюджет.

"По мнению Гаазе, президент предпочитает разговаривать с сильными министрами в правительстве, которым руководит слабая фигура, и если такой подход сохранится, "это приведет к распаду высшего уровня исполнительной власти, и часть реальных функций правительства перейдет к спецслужбам", - передает Бонет.

Автор также упоминает об акциях протеста, состоявшихся 5 мая. Народу пришло меньше, чем на протесты в 2012 году, но "теперь демонстранты моложе и среди них есть школьники". "Фотографии юношей и девушек, которые были арестованы и избиты во время манифестаций, омрачили праздник инаугурации, но еще больше беспокоит роль, которую сыграли в репрессиях люди, называющие себя казаками и защитниками режима, - те, кто высмеивал и дурно обращался с демонстрантами, а также бил их нагайками. Среди присутствующих на демонстрации, где был арестован Алексей Навальный, были члены "Центрального казачьего войска", ранее получавшие от мэрии Москвы финансовую поддержку на тренировки по разгону митингов", - говорится в статье.

"Речь идет о "новой технологии", которую опробуют власти, аналоге titushki на Украине, как заявил политолог Глеб Павловский корреспонденту издания The Bell, которое расследовало этот случай. "Титушками" прозвали тех, кто сотрудничает с органами безопасности при противодействии демонстрантам, обычно посредством неких иерархических отношений или за плату", - поясняет журналистка.

После присяги Путин подписал свой первый указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В этом документе "сформулирован список желаний, среди которых много расплывчатых и максималистских, и не объясняется, как воплотить их в жизнь". Некоторые цели поставлены на период после 2024 года: к примеру, к 2030 году Путин хочет увеличить продолжительность жизни граждан до 80 лет и добиться нулевой смертности при ДТП.

Главной целью указа Бонет сочла "обеспечение естественного устойчивого прироста населения". "Любопытно, что в указе также предусматривается увеличение "ожидаемой продолжительности здоровой жизни" россиян до 67 лет - это можно истолковать как намек на повышение пенсионного возраста", - говорится в статье.