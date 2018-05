8 мая 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Обычный человек из Армении на пороге победы на выборах Вокалист американской метал-группы System of a Down Серж Танкян привык, что в Армении его встречают как героя. Но перед толпами на Республиканской площади в Ереване певец мог ожидать, что уступит мужчине среднего возраста рядом с ним - лидеру протеста Николе Пашиняну, пишет Financial Times. Пашинян заявил, что в кавказской республике после почти двух десятилетий застоя и назревающего авторитаризма грядут большие перемены. В результате устроенных им протестов был изгнан премьер Серж Саргсян, сменивший пост в попытке удержать власть. Республиканская партия Саргсяна заявила, что поддержит кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра. "Они потеряли власть, потому что не могли видеть очевидные вещи. Теперь они не могут не замечать реальность", - сказал Пашинян FT. Этой весной Саргсян, два срока занимавший пост президента, спустя годы отрицаний признал, что планирует стать премьером. В то же время народный гнев рос из-за экономики, после того как девальвация российского рубля привела к сокращению денежных переводов и притоку из-за границы армян, которым не удавалось найти работу. "Многие прибыльные монополии на импорт между тем были тесно связаны с республиканцами, что спровоцировало обвинения в коррупции", - говорится в статье. Пашинян подумал, что пришло подходящее время для протестов. "Вдохновленный Ганди и "Долгой дорогой к свободе" Нельсона Манделы, Пашинян начал идти пешком из Гюмри, второго по величине города Армении, в Ереван. Дойдя спустя две недели, Пашинян сменил свой костюм и чисто выбритый вид на образ человека из народа: борода с проседью, камуфляжная футболка и брюки карго", - пишет FT. "Готовность Пашиняна идти на компромисс, которую прежде критиковали его сотоварищи - оппозиционные активисты, помогла увеличить его популярность", - отмечается в статье. Директор ереванского "Центра региональных исследований" Ричард Гирагосян сказал изданию: "Пашинян - это все для всех, он чистый лист и сосуд для любого чувства". "По словам Пашиняна, чье лицо в стиле Че Гевары по трафарету нанесено по всему Еревану, он понял, что победа близка, две недели назад, когда полиция начала разгонять протесты, а высокопоставленные деятели из Республиканской партии пришли навестить его в тюрьме после ареста", - передает издание. "Они сказали, что Серж Саргсян уйдет в отставку в октябре. Я сказал: нет, я не согласен. Тогда они вернулись и сказали, что он уйдет в течение двух месяцев. Я сказал: два часа", - сообщил Пашинян. "На следующий день Пашинян и его соратники вернулись на улицы, а Саргсян ушел в отставку", - добавляет FT. Издание отмечает, что Пашиняну придется разработать стратегию по улучшению экономической ситуации и урегулированию сложных внешних отношений. Армения стремится сохранить в союзниках Россию, а также сталкивается с многолетней напряженностью в отношениях с соседним Азербайджаном. По словам политического аналитика Микаэля Золяна, Пашинян уже необратимо изменил Армению. "В какой-то момент настанет похмелье, - сказал Золян. - Но проблемы теперь на другом уровне. Два месяца назад была тенденция к закручиванию гаек. Теперь все может случиться, это совершенно другая парадигма". Источник: Financial Times