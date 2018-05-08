Владимир Путин прав: Россия может продвинуться вперед, только если станет свободным обществом

"Безусловно, президенту Путину остается еще многое сделать, если он намерен гарантировать россиянам желанный им уровень жизни, а себе - наследие, которое нарабатывалось почти за два десятилетия пребывания у власти", - пишет Independent в редакционной статье, комментируя инаугурационную речь.

"Путин четко разъяснил, что ситуация улучшится, только если Россия встанет под знамя технологических перемен. Широким массам населения (а также, возможно, инвесторам и олигархам) кажется, что это звучит хорошо, не в последнюю очередь потому, что успех или неудача будут зависеть от мелких деталей. И все же верно, что технологии вышли на авансцену российского подхода к иностранным делам, будь то на поле боя или при предполагаемых вмешательствах в демократические процессы других государств. Есть странная ирония в том, что авторитет Путина в своей стране значительно окреп благодаря заграничным авантюрам, несмотря на то, что они обходятся колоссально дорого", - говорится в статье.

"Еще один парадокс: избрание Трампа президентом США, которое Путин, возможно, приветствовал, поскольку оно сеет раздоры в Америке и на Западе, в итоге вылилось в появление куда менее предсказуемого потенциального врага в Белом доме", - пишут авторы статьи.

"Итак, и на родине, и за границей есть многое, чему Путин должен противостоять. Несомненно, он сохраняет широкую популярность в народных массах, но также очевидно, что его позитивные рассуждения о том, что Россия - "свободное общество", следует воспринимать несколько скептически. При его власти уменьшилась независимость СМИ, а политическую оппозицию держат под жестким контролем", - констатирует издание.

"Но, в сущности, Путин здесь набрел на важную истину, - замечает Independent. - Он правильно сказал, что Россия должна совершить "прорывы во всех сферах жизни" и что "такой рывок способно обеспечить только свободное общество". Вопрос в том, может ли он дозволить более широкую свободу, если она наступит в ущерб его собственному влиянию".