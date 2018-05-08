Армения размышляет о маловероятном: ненасильственной революции перед лицом победы

"В течение нескольких недель армяне пытались совершить немыслимое - свергнуть правительство путем мирных массовых протестов", - пишет Los Angeles Times.

"В понедельник вечером они вернулись на центральную площадь Республики в столице, на этот раз, чтобы отпраздновать грядущую победу", - сообщает автор статьи Сабра Эйрс.

"Я сейчас так горда, что я - армянка, - говорит 28-летняя Сатеник Геворгян. - Это перемены, которые мы ждали всю жизнь".

Парламент Армении избрал лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром во вторник, после того, как 42-летний лидер в течение почти месяца возглавлял сотни тысяч армян, участвовавших в движении гражданского неповиновения, говорится в статье.

"Это движение было наиболее примечательно своим неожиданным исходом: мирным свержением пророссийской правящей элиты на постсоветском пространстве", - пишет издание.

"Движение в Армении также было необычно отсутствием геополитической составляющей, в отличие от Грузии и Украины в предыдущие годы. Во время так называемых "цветных революций" в двух последних странах - "революции роз" в Грузии и "оранжевой революции" на Украине - интересы России вошли в конфликт с интересами Запада, в особенности США, которые стремились приблизить эти бывшие советские государства к ЕС", - отмечает Эйрс.

"В случае с Арменией лидеры акций протеста заняли позицию, согласно которой в центре их интересов стояла Армения. Пашинян сразу пообещал, что если он будет избран, то не будет менять отношения Еревана с Москвой или Западом", - говорится в статье.

Шесть месяцев назад казалось маловероятным, что Пашинян, бывший журналист, ставший оппозиционным членом парламента, будет премьер-министром. Но в последний месяц он оказался мастером популистских уличных движений и "правильным человеком на правильном месте", считает Ричард Гирагосян, директор Центра региональных исследований (Ереван).

Пашинян мобилизовал разочарованное молодое поколение в Армении, которое выросло в постсоветской республике, чей потенциал демократии и процветания не был реализован при политической элите, соблюдавшей интересы богатого олигархического класса страны.

"Пашиняну присуще уникальное сочетание, которое редко встречается в Армении и, по сути, на постсоветском пространстве: сочетание харизмы и тактической ловкости", - говорит Гирагосян.

"Никол Пашинян круче Че Гевары!" - говорит 26-летний Эрик Саргсян, который ушел с вечеринки по случаю собственного дня рождения вместе с друзьями, чтобы прийти на площадь и увидеть "будущего премьер-министра". Он не является родственником бывшего президента, отмечает автор.

Пашинян заявил, что в случае избрания он сформирует временное правительство, чтобы начать бороться с экономическим и политическим кризисом в Армении и провести парламентские выборы осенью.

"Это только начало, - говорит Артак Манукян, экономист и председатель Национального центра исследований государственной политики (Ереван). - Если все пройдет гладко, я думаю, что у Армении будут огромные возможности".