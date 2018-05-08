Почему может быстро возникнуть вопрос о преемнике Владимира Путина

Владимир Путин приступает к своему четвертому мандату, который к тому же должен стать по конституции последним. По мнению директора франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьена, возглавляющего также программу Россия/СНГ в Институте международных и стратегических исследований (IRIS), российский президент намерен взять под контроль поиски преемника, чтобы избежать любой турбулентности и отслеживать судьбу своего наследия. Интервью записал журналист Le Figaro Алексис Феерчак.

"Понятно, что россияне думают о преемнике Путина, даже если этот вопрос еще не ставится. Напротив, в течение трех-четырех лет ожидается период спокойствия, и Путин надеется получить возможность для проведения реформ, прежде всего экономических, при условии, что международный контекст отношений с Западом еще больше не ухудшится, что могло бы усилить консервативные элиты и помешать успешному завершению реформ", - сказал Дюбьен.

"Путин предпочел сохранить Медведева на его посту именно для того, чтобы не подавать сигнал о своем будущем преемнике. Такой вопрос, видимо, возникнет не раньше 2021 года, когда пройдут следующие парламентские выборы в Госдуму. Тогда мы сможем присутствовать при назначении его преемника новым премьер-министром. Сегодня надо внимательно наблюдать за формированием правительства и такого могущественного учреждения, как президентская администрация, поскольку там наверняка будут появляться новые люди", - считает эксперт.

"Следует ожидать того, что преемник придет непосредственно из первого круга, что он будет отобран из числа министров, замминистров или губернаторов. Он не будет "прекрасным незнакомцем", - убежден Дюбьен.

"Уже циркулируют разные имена, это и мэр Москвы Сергей Собянин, и глава президентской администрации Антон Вайно, и его первый заместитель Сергей Кириенко, который был премьером в 1998 году. Однако в реальности это чистая спекуляция. Хотя, зная, что в 2024 году Владимиру Путину будет 72 года, вполне правдоподобно, что это будет кто-то из нового поколения. Следующий российский президент, возможно, никогда не знал СССР до Горбачева", - рассуждает собеседник издания.

"Владимир Путин действительно любит захватывать врасплох, но в то же время можно сказать, что его обещания логичны и рациональны, - полагает Дюбьен. - Просчитанным сюрпризом может стать сокращение срока президентства. Сам он стал президентом в 2000 году после отставки Бориса Ельцина".

"Нет никаких сомнений в том, что Путин позаботится о своем наследии, - продолжает эксперт. - Наихудшим сценарием для него было бы в конце своего мандата оказаться "хромой уткой", президентом, теряющим скорость. Подобная перспектива может привести его к решению опередить события".

"Консервативное течение явно завоевывает позиции в государственных службах, в армии, в РПЦ и в СМИ. В применении к вопросу о преемнике важно понять, является ли то, что часто называют "консервативной революцией", аномалией, за которой последуют либеральные изменения, либо наоборот, речь идет о непрерывной траектории, которая способна даже усилиться", - размышляет Дюбьен.

"Западу трудно уйти от представления о Владимире Путине как о всемогущем царе. Очевидно, что у него огромная власть, но российский президент вынужден считаться с причудливыми элитами и группировками, нередко исповедующими совершенно различные интересы, и в более широком смысле - с территориальным, этническим, религиозным многообразием России. Ссылаясь на "вертикаль власти", Путин на самом деле напоминает, что речь идет о стране, которой трудно управлять. Это напоминает большое судно: любое изменение курса занимает много времени. Лишний повод не забывать, что он позаботится о преемственности и заранее проявит бдительность, чтобы защитить свое наследие", - считает Дюбьен.