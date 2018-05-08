"У России есть рычаги, чтобы делать то, что она хочет"

По мнению директора Центра европейских исследований Артура Казиняна, напоминающего о том, что Москва внимательно следит за своим политическим задним двором, Никол Пашинян способен демократизировать Армению. Интервью с экспертом записала спецкор французской Liberation в Ереване Вероника Дорман.

"Официально Москва не вмешивается в армянскую внутриполитическую ситуацию. В реальности Россия была и остается главной политической движущей силой. Она блюдет свои геополитические и экономические интересы, в частности, монополию "Газпрома", зафиксированную на 30 лет армянским законодательством. Москва нуждается в том, чтобы держать нового премьер-министра на своем крючке. Армения должна оставаться в ее орбите, не выходить из Евразийского союза и ОДКБ. Пересмотр этих организаций вызовет прецедент и дискредитирует их. Остальное не столь важно. Кремль всегда найдет партии и политиков, которых можно спонсировать, он может работать с любой властью, поскольку у него есть политические, экономические и геополитические рычаги для того, чтобы получить то, что он хочет от Армении. В то же время у него есть повод для озабоченности, так как народ начал выражать свою волю и выигрывать битвы. Такой пример может оказаться заразительным", - считает Казинян.

"Пашинян должен будет обосновывать каждый закон, и парламентские дебаты будут проходить онлайн, на глазах общественности. Депутаты вынуждены будут голосовать за общее благо, - поясняет эксперт. - Я скорее оптимист: до досрочных парламентских выборов нынешний парламент будет очень эффективен".

"Необходимо искоренить коррупцию и монополии, государственную поддержку, либерализовать рынок и дать людям возможность работать. Сегодня государство вмешивается в экономику, назначая монополии во всех сферах и мешая остальным компаниям развиваться. Отсюда бедность и массовая эмиграция, так как в такой атмосфере несправедливости и неравенства люди не видят будущего для своих детей. Я думаю, что несложно изменить экономическую ситуацию: Пашинян пообещал, что он положит конец монополиям и создаст благоприятные условия для свободного рынка. Таможни и налоговые службы должны прекратить играть на руку бизнесменам. Пашинян не стоит на службе у элит, а значит, он должен основываться на воле народа, от которого он черпает всю свою легитимность", - утверждает собеседник издания.