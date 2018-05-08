"Лето" сгущается вокруг Кирилла Серебренникова

Кинорежиссер, обвиненный властью в хищении средств, выделенных из госбюджета, не сможет приехать на Каннский кинофестиваль и защищать свой фильм, сожалеет корреспондент французской Liberation в Москве Поль Гого.

Находящийся под домашним арестом с 23 августа харизматичный кинорежиссер и театральный постановщик Кирилл Серебренников не увидит в этом году Канны, куда он был приглашен представлять свою новую картину "Лето", выдвинутую на Золотую пальмовую ветвь. Из московской квартиры на своем персональном компьютере он осуществил монтаж фильма, рассказывающего о рождении андеграундной рок-культуры в Ленинграде в 1980-е годы, рассказывает корреспондент.

"Внешне судебное дело выглядит однозначно политическим, - утверждает Гого. - Профессионалы в сфере искусства единодушно говорят, что небольшие сделки с государственными средствами сплошь и рядом совершаются в российских культурных кругах. Как бы то ни было, Серебренников стал объектом особого подхода со стороны властей, которые, как ни странно, поручили расследование Следственному комитету - спецслужбе, напрямую связанной с Кремлем, уполномоченной заниматься гораздо более серьезными делами".

Российская оппозиция оказывается все более изолированной и ослабленной, и остается лишь культура, позволяющая хоть как-то существовать дискуссиям и свободному пространству, говорится далее. Тем не менее, на следующий день после многочисленных преследований и арестов в "Гоголь-центре", художественным руководителем которого является Серебренников, шокированный российский мир культуры выступил лишь с ограниченными протестами. Многие учреждения, разумеется, зависят от государственной помощи, указывает корреспондент.

Во время ареста кинорежиссера в разгар съемок его фильма в Санкт-Петербурге страной, где культурный сектор мобилизовался наиболее эффективно, оказалась Франция: 50 деятелей французского мира искусства обратились с открытым письмом к послу России во Франции, хотя это и не привело к изменению ситуации, пишет Гого.

Содержание под домашним арестом российского кинорежиссера должно было завершиться в конце прошлого месяца, но было продлено до 19 июля, говорится в статье.

"Насколько я знаю, в российском политическом мире никто не боролся за то, чтобы он смог приехать в Канны, - объясняет Libération Дмитрий Харитонов, адвокат Серебренникова. - Честно говоря, мы стараемся не слишком обсуждать участие Кирилла в Каннском кинофестивале. Это очень чувствительный вопрос, все режиссеры хотят быть в Каннах. Обстоятельства складываются так, что на этот раз он не сможет там находиться, но ситуация изменится, он поедет в следующий раз. Кирилл мне сказал, что, хотя он не сможет присутствовать там физически, он сделает это с помощью своей картины. Для него это самое важное".