8 мая 2018 г. Эндрю И.Крамер | The New York Times Больше коронация, чем инаугурация Путина, вступившего в должность четвертый раз "В понедельник Владимир Путин принес присягу, официально в четвертый раз вступив в должность президента России в ходе помпезной церемонии, поставленной в позолоченном кремлевском зале, где когда-то короновались цари, и ознаменовавшей огромную концентрацию полномочий в его руках", - пишет корреспондент The New York Times Эндрю И.Крамер. "Путин, бывший агент КГБ, правил Россией в качестве премьер-министра или президента более 18 лет, и за это время создал имидж лидера со стальными нервами, наиболее подходящего для восстановления страны после распада Советского Союза", - говорится в статье. "Транслировавшаяся в понедельник по телевидению церемония началась с театрализованных элементов: Путин сидит за столом в Кремле, его пиджак наброшен на кресло, как будто он усиленно работает до последнего момента, оставшегося до инаугурации. Звонит телефон, сообщая ему, что пришло время для вступления в четвертый срок; он надевает пиджак и в одиночестве следует по кремлевским коридорам с красными коврами в зал, который заполняют шесть тысяч приветствовавших его гостей", - пишет Крамер. В короткой речи Путин дал понять, что теперь он будет уделять особое внимание внутриполитическим вопросам и улучшению российской экономики ради "благополучия каждой семьи"; при этом он не сказал ни одного слова об улаживании напряженных отношений с Западом, отмечает автор. "Хотя она была скромнее, чем инаугурация Путина в 2012 году, монархические темы церемонии придавали ей атмосферу коронации", - полагает автор. "Почетная гвардия и знаменосцы были одеты в форму с высокими гусарскими шапками, в стиле, восходящем к войне России с Наполеоном в 1812 году", - отмечает Крамер. Сама церемония разворачивалась в зале Кремля, где состоялись коронации трех царей, а также президентские инаугурации. Глава РПЦ патриарх Кирилл, благословляя президента, вручил ему икону XVIII века. "Символический Путин всемогущ, как святой Георгий, убивающий западного дракона, но Путин из крови и плоти вряд ли способен решить повседневные проблемы россиян или предотвратить трагедии, - полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. - Президент олицетворяет символическое возрождение чувства принадлежности к великой мировой державе, в то время как за пожары и свалки отвечают мэры, главы регионов и министры". Перестроится ли Путин на экономическую политику, покажет возможное назначение либерального экономиста, бывшего министра финансов Алексея Кудрина на новую должность в качестве экономического советника, говорят аналитики. "Сторонники жесткой линии в Кремле выступают против Кудрина из-за того, что он ратует за налаживание отношений с Западом и усилия по оживлению торговли. Кроме того, Кудрин - сторонник повышения налогов и увеличения пенсионного возраста с целью укрепить бюджет", - говорится в статье. Источник: The New York Times