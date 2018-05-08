9 мая в России снова будет царить вечная победа - по крайней мере, на телеэкранах

Празднование в России Дня Победы в Великой Отечественной войне не всегда проводилось с патриотической помпезностью и изобилием оружия. Если Сталин пытался спрятать воспоминания о неизмеримом человеческом страдании, то сегодня они почти полностью исчезли в вихре пропаганды, пишет Соня Марголина на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

В этом году празднование Дня Победы пройдет под знаком переизбрания Владимира Путина как "победного президента". Его инаугурация прошла 7 мая и достигнет своей кульминации на военном параде на Красной площади.

В последние 70 лет официальное отношение ко Дню Победы менялось в зависимости от потребностей власти и идеологических установок. В 1947 году, спустя два года после окончания войны, Сталин объявил 9 мая обычным рабочим днем. Кажется, он боялся окрепшей армии и выросшего самосознания участников войны. К тому же травмированному и голодающему населению больше ничего не должно было напоминать о прошлых страданиях и ужасах, повествует Марголина.

Однако плачевную ситуацию нельзя было скрыть. Изо дня в день перед глазами появлялись тысячи бездомных инвалидов войны: калеки, которые передвигались на деревянных тележках и выпрашивали корку хлеба. Поэтому Сталин не побоялся избавиться от этой нищеты и в декабре 1948 года депортировал тысячи людей, среди которых были герои, удостоенные высоких наград, в закрытые учреждения, в частности на острове Валаам, где они как прокаженные влачили свое жалкое существование.

День Победы оставался скорее неформальным и личным днем памяти до 1965 года, когда на смену Никите Хрущеву пришел Леонид Брежнев. При Брежневе произошло переосмысление Дня Победы. По мнению американского историка Нины Тумаркин, культ Великой Отечественной войны должен был заменить Октябрьскую революцию в качестве мифа, оправдывающего однопартийное государство, говорится в статье.

При Брежневе было снято множество военных фильмов, которые стали официальным каноном культуры памяти, в которой закрепилась сакрализация Великой Отечественной войны. Пропагандистская концепция смешивалась с личным опытом и таким образом накладывала отпечаток на коллективное самосознание советских людей, продолжает автор.

Однако именно этому самосознанию нанесла болезненный удар политика гласности Михаила Горбачева, которая открыла дорогу разоблачению сталинских преступлений и критике социализма. Обесценивание и лишение святости советских догматов и биографий привело к тяжелому кризису самосознания. Еще одним ударом стал распад СССР. В то время как бывшие советские республики, прежде всего страны Прибалтики, пытались обосновать свое постколониальное возрождение статусом жертвы и антисоветской политикой в отношении истории, Россия продолжала придерживаться развенчанного мифа о победе, отмечает Марголина.

При Путине критическое рассмотрение пакта между Гитлером и Сталиным, событий войны и военных преступлений шаг за шагом пресекалось, а иногда превращалось в преступление. "В центре официальной культуры памяти оказалось тысячелетнее российское государство со своими победами, которые должны были оправдать старые образы врага и новые геополитические притязания. Воспоминание о Второй мировой войне все меньше связывалось с ветеранами (большинства из них уже не было в живых) и болью непостижимой трагедии", - пишет автор.

Вскоре Путин встал во главе траурного шествия, в котором потомки погибших на войне солдат несут их портреты. Большинство тех, кто шел рядом с Путиным, были массовкой со специально напечатанными фотографиями мнимых родственников, которые сразу же после того, как камеры закончили съемку, оказывались на помойке.

Путин умело вписывает свою агрессивную внешнюю политику в культуру памяти. Так, освещение тем российского вторжения в Крым и "освобождения" Донбасса от "украинских фашистов" сопровождается языковыми и визуальными символами Великой Отечественной войны, говорится в статье.

При этом ежедневно становится ясным то, что государство не справляется со своими задачами. Только в марте ужасающие новости следовали одна за другой: крупный пожар в Кемерово, массовые отравления ядовитым газом со свалок в Подмосковье, от которых главным образом пострадали дети. "Однако в праздники неприятности должны быть забыты. Современные истребители нарисуют на небе над Кремлем российский триколор. И снова Запад будут запугивать тайным супероружием, невидимой армией троллей и зловещими кибервойсками. И будет царствовать вечная победа, по крайней мере на телеэкранах", - пишет Марголина в заключение.