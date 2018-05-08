Как Армения хочет освободиться от России благодаря интернету

Армения находится в ссоре с двумя своими соседями и сильно зависит от России. Теперь с помощью IT-стартапов страна хочет открыть для себя новые рынки. Однако только этого, вероятно, будет недостаточно, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

Коррупция, бесхозяйственность и Россия в качестве главного союзника: в Армении ничто не говорит о мирной смене власти, и тем не менее кавказская республика доказала, что такое возможно. Правда, с приходом нового премьер-министра проблемы страны не исчезнут, полагает Штайнер.

По данным Всемирного банка, более 40% армян живут за чертой бедности, то есть на сумму 5,5 доллара в день. Маленькая кавказская страна не может предложить молодым и хорошо образованным людям никаких перспектив. Экономика страны слишком мало диверсифицирована. Большая часть товаров экспортируется в Россию через Грузию. Весомым экономическим фактором являются и денежные вливания представителей диаспоры, проживающих в России, Америке и Франции, говорится в статье.

Зависимость от России огромна и постоянно растет. Важные компании принадлежат российским бизнесменам, а благодаря российским кредитам государство держится на плаву.

Россия нужна Армении в качестве заступницы. Маленькая горная страна находится в ссоре со своими соседями. С Азербайджаном Армения ведет спор по поводу Нагорного Карабаха, контролируемого армянами. Без российской военной базы в Армении удержать регион, вероятно, не удастся. Также и со страной-гегемоном Турцией Армения находится в конфликте из-за геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Для выхода из такой затруднительной ситуации Ереван хочет использовать интернет, отмечает автор. Сектор IT-аутсорсинга стремительно развивается и обеспечивает уже 7% армянского ВВП. В стране много программистов и математиков. По словам Евы Нэер из Германского общества международного сотрудничества (GIZ), именно научно-исследовательские подразделения в Армении могут оказывать услуги, которые в таких странах, как Германия, не выполнимы из-за отсутствия специалистов и высоких затрат, передает издание.

Этот потенциал увидели и иностранные компании. Так, например, немецкий производитель ПО SAP собирается открыть в Армении свою школу, а многие стартапы предлагают свои услуги европейским клиентам.

Наряду с интернетом, Армения делает ставку на прочный контакт с новыми торговыми партнерами. При этом Армения идет новым путем. В отличие от Украины, страна не выбирает только Европу или Россию, а пытается договориться с обоими блоками. Врагов у Еревана уже достаточно, отмечает Штайнер в заключение.