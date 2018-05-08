Распрощаться с наследием Герхарда Шредера?

В Кремле состоялась инаугурация президента Владимира Путина, его четвертый мандат продлится до 2024 года. Как Германии следует выстраивать свою внешнюю политику? - задается вопросом обозреватель немецкой Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен.

"В дебатах, которые ведутся в Германии, как по заученному, повторяется тезис о том, что "нить переговоров" (с Россией) не должна обрываться. При этом диалог на правительственном уровне продолжался даже в 2014 году, на пике кризиса вокруг аннексии Крыма. Тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер несколько раз собирал за столом переговоров своих коллег из России, Украины и Франции, чтобы добиться решения восточноукраинского вопроса. Результатов это не принесло. (...) Его преемник Зигмар Габриэль лишь однажды провел аналогичные переговоры с представителями Москвы, Киева и Парижа", - говорится в статье.

"Нынешний министр Хайко Маас хочет вдохнуть в переговоры новую жизнь. Пришло время для честного диалога с власть имущими из Москвы, в котором действия Кремля не будут игнорироваться или нивелироваться под предлогом того, что они были продиктованы реакцией на ошибки Запада", - отмечает журналистка.

Как часто можно услышать, в Германии друг другу противостоят два лагеря: "тех, кто понимает Россию" и "тех, кто критикует Россию". "Однако проблема не в России и ее гражданах, а в небольшой кучке элиты, которая сосредоточила в своих руках власть и обогащается за счет выстроенной Путиным системы", - пишет фон Зальцен.

"Россия - это и мы", - говорят российские оппозиционеры и правозащитники, которых "те, кто понимает Кремль" внимания не удостаивают.

Как пишет в этой связи автор, "политики в правительстве и Бундестаге, отвечающие за внешнеполитический курс, должны искать диалог и с теми, кто критически настроен в отношении Кремля". "Вместе с тем страны ЕС должны решить, хотят ли они впредь закрывать глаза на то, что московская правящая элита размещает в Европе для сохранности свои миллиардные капиталы", - говорится в материале.

Тон нового министра иностранных дел Мааса, продолжает журналистка, вызывает критику даже внутри его СДПГ. "Те, кто сегодня громче всех критикует главу МИДа, годами молчали по поводу политики Герхарда Шредера, который сегодня получает зарплату, возглавляя советы директоров сразу трех компаний, подконтрольных Кремлю. Через день после задержания более полутора тысяч демонстрантов в России (...) он в первых рядах присутствовал на инаугурации президента Путина. Если Маасу удастся продолжить свой курс в отношении Кремля, для внешней политики Германии это станет освобождением от пагубного наследия Шредера", - резюмирует автор.