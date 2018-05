8 мая 2018 г. Редакция | The Times Еще шесть лет с Путиным Когда Владимир Путин завершит свой четвертый срок, он оставит значительный след и в стране, и в мире, пишет The Times в редакционной статье. В первые годы этот след казался по большей части благоприятным, отмечает издание. Внутри страны Путин руководил работой по повышению уровня жизни, прекращению беззакония на улицах и установлению подобия стабильности, а за рубежом, как казалось, стремился наладить более тесные политические и экономические связи с Западом. "Эти годы давно прошли: у себя в стране он сталкивается с цинизмом молодых людей, которых злят коррупция и застой, а за рубежом его национализм и авантюризм способствовали установлению атмосферы подозрительности и недоверия", - говорится в статье. "Путин, очевидно, осознает эти проблемы", - пишет The Times. В речи во время церемонии инаугурации он заявил, что его приоритетом станет развитие экономики России, а также повышение уровня жизни и гарантия лучшего качества жизни, благополучия, безопасности и здоровья народа. "Он признал, что страна столкнулась с внушительными вызовами, но настойчиво утверждал, что, как всегда, она возродится, подобно птице феникс, и достигнет новых высот", - передают авторы статьи. Путинское поколение будет судить его не только по этим шаблонным словам: оно захочет, чтобы коррупции действительно был положен конец, а у талантливых людей было больше возможностей приложить руки внутри страны, а не стремиться за границу. "И оно захочет, чтобы националистический месседж, эффективный для мобилизации общественной поддержки в связи с Украиной, Сирией и мнимым вызовом со стороны Запада, не вернул Россию в состояние холодной недружественной изоляции", - считает издание. "Путин дал мало подсказок, как он попытается отогреть нынешние морозные отношения Москвы с внешним миром и собирается ли это сделать", - продолжают авторы. Первый намек может быть сделан на следующей неделе, на встрече с Ангелой Меркель в Сочи. "Если во время переговоров Путин намекнет на гибкость - пообещает заставить непокорных украинских сепаратистов выполнять Минские соглашения или пригласит Запад присоединиться к процессу примирения и восстановления в Сирии - его следует поощрить на этом пути. В конце концов, мир вынужден жить с ним еще шесть лет. Но, если в его позиции по-прежнему преобладает националистический вызов, мир должен готовиться, приспосабливаться и даже вооружаться в преддверии тяжелых времен", - заключает The Times. Источник: The Times